Hotell- och konferensvärd Bosön Lidingö
2026-01-07
Bosön - en unik mötesplats
Om du har en passion för service och har idrott och träning som stora intressen så är Bosön rätt arbetsplats för dig. Här utvecklas svensk idrott, näringsliv och privatpersoner sida vid sida genom utbildningar, tester, träning och möten i en unik och dynamisk miljö.
Bosön ligger på Lidingö och är Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum. En mötesplats för prestation och kvalitet för träning, utbildning och konferens. Här finns hotellrum, möteslokaler, restauranger, idrottshallar och mycket mera.
Bosöns hotell, konferens och restauranger drivs av Stockholm Meeting Selection, en familj av 11 unika hotell, konferens- och mötesplatser som alla på ett eller annat sätt erbjuder det vi brukar kalla för livets goda. Läs mer på www.meetingselection.se.
Vi stärker upp vårt team och söker nu en hotell- och konferensvärd
Som en del av Bosöns hotell- och konferensteam har du ett varierat arbete i en unik idrottsmiljö där ingen dag är den andra lik. Våra gäster är allt från ungdomar på träningsläger eller deltagare på olika utbildningar till företagsgäster på konferenser eller privatpersoner.
Du arbetar i ett glatt team med övriga hotell- och konferensvärdar i tätt samarbete med bokning, restaurang och kökspersonal för att ge varje gäst bästa möjliga service och upplevelse.Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att bemanna receptionen och ge ett professionellt, personligt och varmt värdskap till våra hotell- och konferensgäster.
I arbetet ingår bland annat;
• Välkomna våra gäster med ett leende och varmt värdskap
• Genomföra dagliga arbetsuppgifter enligt rutiner och checklistor
• Hantera bokningar, in- och utcheckningar och annat i vårt hotellsystem
• Administration som mail, fakturering och andra system
• Konferensservice
• Behjälplig med konferensteknik
• Bistå restaurangen vid behov
Hotell- och konferensreceptionen är öppen måndag - lördag kl. 7-22 och söndagar kl. 7.30-17. Sommartid och vissa andra perioder kan öppettiderna variera.
Tjänstens sysselsättningsgrad är 75-80% efter överenskommelse där du jobbar på rullande schema, både dag, kväll och helg. Profil
Vi söker dig som;
• har erfarenhet av att arbete i hotellreception och en fallenhet för digitala system
• är van att ta ansvar och lämnar inget åt slumpen
• är strukturerad och har en professionell attityd
• är flexibel, lösningsorienterad och gillar ett högt tempo emellanåt
• är en jordnära, social och utåtriktad person
• älskar att hjälpa människor och brinner för service
• behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift
• om du har ett sportintresse och förståelse för idrottares behov är meriterande
Våra ledord
• Stolthet - Vi är stolta över det vi gör och tar ansvar för vårt arbete.
• Omtanke - Vi ställer upp för varandra och ger varandra beröm.
• Kreativitet - Vi har högt i tak och uppmuntrar nya idéer. Vi vågar testa.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig chansen att bli en del av vårt härliga team i en stimulerande, unik och omväxlande arbetsmiljö.
Vi har kollektivavtal och erbjuder marknadsmässiga löner och fina förmåner på träning, hotellövernattningar samt restaurangbesök inom vår hotellfamilj.
Stockholm Meeting Selection är en liten organisation med verksamheter som ger dig stora möjligheter. Här får du vara med och utveckla produkten i ett företag som vill erbjuda våra gäster upplevelser som är allt annat än standard. Vi är stolta över våra unika mötesplatser. Vi bryr oss om våra medarbetare och vi tror att det mesta går att lösa om man vill.
Tjänsten är tillsvidare med sex månaders provanställning. Start omgående eller efter överenskommelse.
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan snarast. Urval sker löpande så vänta inte!
Vi ser fram emot att välkomna dig till vår familj! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Meeting Selection AB
(org.nr 556817-9799) Jobbnummer
9671855