Hotell- & Platschef till Dagöholm Gård
Lindev fastigheter AB / Chefsjobb / Katrineholm Visa alla chefsjobb i Katrineholm
2026-07-14
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindev fastigheter AB i Katrineholm
Vill du vara med och bygga framtidens destination i Sörmland?
Dagöholm Gård är en plats där människor möts för att koppla av, inspireras, konferera, fira livets stora stunder och skapa minnen tillsammans. Med hotell, restaurang, konferens, bröllop, event och naturnära upplevelser har vi stora ambitioner – och nu söker vi en Hotell- & Platschef som vill vara med och leda vår fortsatta utveckling.
Det här är inte bara ett chefsjobb. Det är en möjlighet att vara med och bygga upp, utveckla och sätta sin egen prägel på en verksamhet med stor potential. Vi söker dig som inspireras av entreprenörskap, värdskap och möjligheten att skapa något långsiktigt tillsammans med ett engagerat team.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Som Hotell- & Platschef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av Dagöholm Gård. Du leder verksamheten med fokus på kvalitet, service, lönsamhet och medarbetarnas utveckling.
Du är en synlig och närvarande ledare som trivs ute i verksamheten och som gärna arbetar operativt när det behövs. Samtidigt har du ett strategiskt perspektiv och driver utvecklingen framåt tillsammans med ägare och ledning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften av hotell, restaurang, konferens och event.
Leda, coacha och utveckla medarbetare.
Ansvara för rekrytering, introduktion och schemaläggning.
Säkerställa hög kvalitet och ett professionellt värdskap i alla delar av verksamheten.
Budget-, resultat- och kostnadsansvar.
Arbeta aktivt med försäljning, marknadsaktiviteter och affärsutveckling.
Planera och genomföra konferenser, bröllop och större arrangemang tillsammans med teamet.
Säkerställa att rutiner följs inom arbetsmiljö, livsmedelshygien och övriga lagkrav.
Utveckla verksamheten genom nya idéer, koncept och arbetssätt.
Vi söker dig som har
Flerårig erfarenhet i en ledande roll inom hotell-, restaurang-, konferens- eller besöksnäringen.
Dokumenterad erfarenhet av personalledning.
Erfarenhet av budget-, resultat- och verksamhetsansvar.
God administrativ förmåga och vana av att arbeta i digitala boknings- och affärssystem.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska.
B-körkort.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av hotellverksamhet.
Erfarenhet av restaurangdrift.
Arbetat med konferens, bröllop eller större event.
Erfarenhet av försäljning mot företag och privatmarknad.
Kunskap inom revenue management och prissättning.
Erfarenhet av marknadsföring och sociala medier.
Utbildning inom hotell, restaurang, turism, ledarskap eller ekonomi.
Vem är du?
Vi tror att du är en positiv och engagerad ledare som får människor att växa. Du har ett naturligt driv, tycker om att skapa struktur och ser möjligheter där andra ser utmaningar.
Du är prestigelös, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för människor. För dig är värdskap inte bara ett ord – det är ett sätt att arbeta och leda.
Du trivs i en entreprenöriell miljö där tempot varierar och där du får möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.
Vi erbjuder
En nyckelroll i utvecklingen av Dagöholm Gård.
Möjlighet att påverka verksamheten och sätta din prägel på framtiden.
Ett omväxlande och utvecklande arbete där ingen dag är den andra lik.
Ett engagerat team med korta beslutsvägar.
Möjlighet till vidareutveckling i takt med att verksamheten växer.
En arbetsplats där värdskap, kvalitet och omtanke genomsyrar allt vi gör.
Anställningsvillkor
Tjänst: Heltid, tillsvidare (provanställning kan komma att tillämpas)
Placering: Dagöholm Gård, Katrineholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättningSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Skicka ditt CV och personligt brev till:
E-postadress: info@dagoholmgard.se
Märk din ansökan med: Ansökan Hotell- & Platschef
Vi ser fram emot att lära känna dig och höra hur just du vill vara med och utveckla Dagöholm Gård till en av Sörmlands mest uppskattade destinationer.
Om Dagöholm Gård
Dagöholm Gård är en destination där natur, mat, möten och människor står i centrum. Här möts hotell, restaurang, konferens, bröllop och event i en miljö som präglas av omtanke, kvalitet och personligt värdskap.
Vi tror på långsiktiga relationer, höga ambitioner och ett ledarskap som inspirerar. Hos oss bygger vi inte bara ett hotell – vi bygger en plats där människor möts, trivs och vill komma tillbaka.
Vill du vara med på den resan? Då hoppas vi att vi får höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@dagoholmgard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindev fastigheter AB
(org.nr 556763-4620), https://dagoholmgard.se/
Dagöholm 1 (visa karta
)
641 62 VALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dagöholm Gård Jobbnummer
10002250