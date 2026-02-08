Hotel värd

Cleaning Projects Stockholm AB / Receptionistjobb / Österåker
2026-02-08


Värd för Ljusterö Logi, en bred tjänst med blandade stort övergripande arbetsuppgifter som rör hotell/ konferens verksamhet ,
Städa rum och bädda sängar,
Du ska kunna Svenska, Engelska och flera språk är en merit, ta emot gäster, hålla iordning i fastigheterna inklusive gemensamma sällskaps ytor utomhus, ta ansvar för att regler upprätthålls under hotellgästers vistelse.
Andra arbetsuppgifter som kan tillkomma vid behov, tömma pump och sköta reningsverket till poolen, använda tvättmaskin, byta batterier i brandvarnare, klippa gräs bära bort sopor med mera.......
Krävs b körkort
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
mail
E-post: info@ljusterobb.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Cleaning Projects Stockholm AB (org.nr 559066-1590)
rastaborgsvägen 12 (visa karta)
184 97  LJUSTERÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ljusterö Logi

Kontakt
Bedrije Berisha
info@ljusterobb.se
0703730446

Jobbnummer
9729657

