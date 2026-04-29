Hotel Manager Scandic No 25, Vikarierande, heltid
Scandic Hotels AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-04-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scandic Hotels AB i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Scandic no 25, eller 25:an som vi brukar kalla det, ligger precis vid Göteborgs centralstation med goda kommunikationer. Hotellet är personligt och hemtrevligt snarare än stort och pampigt. Det personliga formatet återspeglas också i stämningen bland oss som jobbar här- vi har en stark sammanhållning och hjälper varandra så ofta vi kan. KFör den medarbetare som vill ha möjlighet att påverka sin situation finns också många vägar att gå, inom hotellet men också till övriga hotell. Vi är måna om att ge våra medarbetare möjlighet att utvecklas, det leder också till fantastisk service och därmed fantatiskt nöjda gäster.
Nu söker vi en Vikarierande Hotel Manager till Scandic No 25.
Som Hotel Manager ansvarar du för att hotellets besökare och gäster erbjuds fantastiska upplevelser. Du har ett personal-, kvalitets-, och resultatansvar för avdelningarna Front Office, Housekeeping och Meeting. Och då ena dagen på hotellet inte är den andra lik kommer det att ställa stora krav på din förmåga att coacha, engagera och entusiasmera både chefer och team att ständigt utmana och utveckla arbetssätt för att på bästa sätt möta våra gästers förväntningar i en föränderlig marknad.
På Scandic månar vi också om vår miljö och arbetar dagligen med att minimera vår påverkan. Ett förhållningssätt som genomsyrar det dagliga arbetet och som vi är stolta över. Även i detta arbete kommer du som ledare och god förebild för hela hotellet spela en viktig roll.
Vidare innebär tjänsten att du:
Arbetar strategiskt och med målstyrning (inklusive relevanta nyckeltal).
Motiverar och coachar dina medarbetare.
Attraherar och rekryterar framtida kollegor.
Du ingår i hotellets ledningsgrupp vilket innebär att du tillsammans med dina kollegor har ett övergripande ansvar för hela hotellet. I rollen rapporterar du till General Manager.
För att trivas och vara framgångsrik i rollenFör att trivas och vara framgångsrik i rollen är du den som ser positivt på förändringar och har förmågan att leda andra genom dem. Du har ett flexibelt förhållningssätt och har lätt att se lösningar där andra ser problem. Givetvis är du en närvarande ledare som vet att vägen till framgång skapas genom samarbete, god kommunikation och trygghet.
Du planerar din tid och jobbar målmedvetet mot både kort- och långsiktiga mål. Som chef hos oss lever du efter vår ledarskapskompass med Inspire, Collaborate, Build trust och Empower som en naturlig del av ditt ledarskap. Du lever våra värderingar och agerar som ett föredöme i din roll.
Vidare ser vi även att du har:
Tidigare erfarenhet från att leda andra i en liknande roll.
Relevant utbildning eller motsvarande erfarenheter.
God administrativ förmåga och van vid att arbeta i olika systemstöd.
Erfarenhet av ekonomisk planering och
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder dig:
Tjänsten är en anställning med vikariat på heltid.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av personlighetstester som del av urvalet.
Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet.
Välkommen till Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, våra förmåner och om vår kultur!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels AB
(org.nr 556299-1009)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Scandic No 25 Jobbnummer
9881485