Host 3h/veckan till Varberg
2026-01-16
Vi söker passionerade Hosts som vill leverera världens bästa upplevelse till världens bästa gäst!
Är du under 18 år och vill jobba extra vid sidan om dina studier? Då är tjänsten som Host perfekt för dig! Som Host på Espresso House får du, tillsammans med fantastiska kollegor, bidra till gästupplevelsen i våra coffee shops genom att överträffa våra gästers förväntningar. Varenda gäst ska lämna med en känsla av att vilja besöka oss igen!
All arbetstid är förlagd i coffee shopen och kan variera mellan dag, kväll och helger. Som Host säkerställer du shopens kvalitet gällande renlighet och service, samt ge gästerna det lilla extra i sin kaffeupplevelse. Arbetet kommer även att bestå av kassaarbete, diskplock samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i café. Ingen tidigare erfarenhet krävs, du får din utbildning av oss! Tjänsten som Host är en förberedande roll till att senare utvecklas till Barista när du har fyllt 18 år.
Vi söker dig som:
• Är under 18 år och är intresserad av ett extrajobb
• Är en glad och härlig person med en energi som smittar av sig till både gäster och kollegor
• Är ansvarsfull, tävlingsinriktad och initiativtagande
• Trivs i ett högt tempo och strävar efter att coffee shopen alltid är i toppskick
• Vill utvecklas med oss på Espresso House och känner stolthet för det varumärke du arbetar för
• Älskar att ha kul på jobbet!
Vad erbjuder vi dig?
Espresso House är ledande inom branschen vilket betyder att du är en del av ett framgångsrikt företag med mycket goda utvecklingsmöjligheter. Vi satsar på våra medarbetare och det finns stora möjligheter att växa med oss! På Espresso House är utbildning viktigt och alla våra medarbetare får genomgå en introduktion till sin nya tjänst. Hos oss finns det flera olika möjligheter att jobba med mycket mer, du kan läsa mer om våra olika karriärsvägar på vår hemsida.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
