Holtab söker provare
Holtab AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Tingsryd Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Tingsryd
2025-09-05
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holtab AB i Tingsryd
, Växjö
, Karlshamn
, Olofström
, Ljungby
eller i hela Sverige
Har du en elutbildning och erfarenhet av provning av kompontenter och anläggningar? Då erbjuder Holtab en omväxlande roll som provare. Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Din roll som provare blir att testa våra produkter och elkraftsanläggningar under produktionsfasen. Du ser till så att våra produkter uppfyller uppsatta krav innan de levereras till våra kunder. Provningen omfattar kontroll av elektriska funktioner samt inställning av skydd. Ibland kan det även innebära okulär och mekanisk kontroll, vilket dokumenteras enligt uppsatta scheman och protokoll.
I arbetsuppgifterna ingår även att vara ett värdefullt stöd vid FAT (Factory Acceptance Testing). Du återkopplar förbättringsmöjligheter till berörd personal och bidrar på så sätt proaktivt till Holtabs utveckling. Rollen ger dig också möjlighet att jobba förebyggande för att utveckla processer samt förhindra fel och brister.
Vem vi söker:
Vi söker dig som har minst en gymnasieutbildning inom el. Du har erfarenhet från elkraftsbranschen, vilket har gett dig en god förståelse för våra produkter. Du har tidigare arbetat med provning av elektriska komponenter och elkraftsanläggningar samt har kunskap inom felsökning.
Det är meriterande om du har kännedom om branschens krav och föreskrifter, samt erfarenhet av låg- och mellanspänningsställverk, transformatorer, LS-system, reläskydd och kontrollutrustning. Om du även har erfarenhet av programmering och testning av enklare reläskydd är det ett extra plus.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, att du är noggrann, kommunikativ och kvalitetsmedveten. Du är lösningsfokuserad, trivs med att planera och strukturera ditt eget arbete och gillar att samarbeta.
Det här kan vi erbjuda dig
Tjänsten är heltid och tills vidare med placering i Tingsryd.
Du kommer att arbeta i ljusa och trevliga lokaler, med väl anpassade arbetsverktyg. Hos oss tillämpar vi flextid i produktionen, vilket ger dig möjligheten att till exempel börja eller sluta arbetsdagen tidigare.
När du börjar hos oss får du en grundlig introduktion för att på bästa sätt komma in i dina arbetsuppgifter, lära känna våra produkter och bekanta dig med företaget. Vi erbjuder stora möjligheter till personlig utveckling och främjar kompetensutveckling i en stimulerande arbetsmiljö. Här får du vara med och påverka din vardag på ett aktivt sätt.
Vi är stolta över att ha blivit utsedda till Karriärföretag 2023, 2024 och 2025
Holtab har äran att vara utnämnda till Karriärföretag 2023, 2024 och 2025. Vi tror starkt på vikten av att skapa en arbetsplats där alla känner sig värdefulla och uppskattade, en plats där din karriär och personliga utveckling står i centrum.
Vill du veta mer
Kontakta gärna rekryterande chef John Johansson på 070-288 21 32. Har du frågor om företaget eller rekryteringsprocessen kontaktar du Martina Karlsson, HR, på 073-140 11 84.
Ansök
Vi tillämpar ett löpande urval vilket innebär att vi kan tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Ansök därför så snart som möjligt men senast den 12 oktober.
Plats för utveckling
Holtab är en av Nordens ledande leverantörer av lösningar för kraftöverföring. Hos oss möts du av en intressant vardag, med målet att utveckla smartare lösningar för morgondagen. Våra korta beslutsvägar och vårt höga medarbetarengagemang är något vi verkligen värnar om. Tillsammans har vi kraft att förändra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holtab AB
(org.nr 556181-0911)
Strömgatan 13 (visa karta
)
362 31 TINGSRYD Jobbnummer
9494863