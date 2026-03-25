Högstadielärare i SO på Communityskolan Gårdsten
2026-03-25
Om Communityskolan Communityskolan är en fristående, idéburen grundskola som drivs av Räddningsmissionen. Räddningsmissionen har över 70 års erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer i Göteborg med omnejd och har som övergripande mål att bidra till att Göteborg blir en stad där ingen lämnas utanför. Skolan är icke-konfessionell och drivs utan vinstmål, vi etablerar oss framför allt i områden som har stora utmaningar.
Communityskolan har starkt fokus på kunskap och bildning och våra ledord är höga förväntningar, kämparanda, kreativitet och inkluderande gemenskaper. Efter skoltid erbjuder vi studiestöd, musikverksamhet, mentorskap och olika föreningsaktiviteter- det vi kallar vårt communityarbete.
Nu söker vi dig som vill jobba som SO-lärare på Communityskolan Gårdsten
SO-Lärare på Communityskolan
Som grundskollärare hos oss har du ett starkt engagemang för elevernas lärande och utveckling. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån läroplanen och arbetar för att varje elev ska nå så långt som möjligt.
I rollen som SO-lärare har du en central uppgift i att ge eleverna förståelse för samhället, historien och värdlen omkring dem. Du ansvarar för att undervisa och inspirera eleverna i dina ämnen samt skapa goda förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling i enlighet med skollagen och läroplanens mål.
Du planerar undervisningen både självständigt och tillsammans med kollegor, följer upp och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling samt bidrar till en trygg och inkluderande lärmiljö som främjar måluppfyllelse.Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Undervisning i SO-ämnen (samhällskunskap, historia, geografi och religion) i årskurs 7-9
Vara klasslärare och mentor
Bidra till skolans värdegrundsarbete och communityarbete.
Betygssättning
Samarbete i arbetslag och delaktighet i skolans gemensamma utvecklingsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som är legitmierad och behörig SO-lärare för årskurs 7-9 och som är en tydlig och trygg ledare i klassrummet. Du är trygg i din roll och arbetar aktivt för att barn och ungdomar ska få en bra utbildning, gå vidare till fortsatta studier och så småningom bli nå yrkesmål och bli delaktiga i samhället. Du bygger din undervisning på nära och förtroendefulla pedagogiska relationer och har ett genuint engagemang för att möta varje elev i deras individuella utveckling.
Du har:
Grundskollärarexamen med behörighet i SO-ämnen för årskurs 7-9
Erfarenhet av undervisning på högstadiet
God förmåga att uttrycka och formulera dig på svenska i tal och skrift
Läst och delar Räddningsmissionens värdegrund
Vi tar stor hänsyn till personliga egenskaper och är öppna för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. Det som förenar oss är viljan att arbeta utifrån organisationens riktning, värderingar och identitetsdrag.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av mentorskap eller klassföreståndarskap
Erfarenhet av undervisning i skolor med flerspråkighet
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Omfattning: 100% Tillträde: Augusti 2026 Kollektivavtal: Vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen Fremia och tillämpar kollektivavtal "Skolor, förskolor och fritidshem" Rekrytering: Inför anställning tar vi referenser samt begär utdrag ur belastningsregistret.
Communityskolan erbjuder
Hos oss får du stort utrymme att planera och organisera ditt arbete tillsammans med kollegor - lärarens professionella kompetens är grunden för verksamheten. Du arbetar nära eleverna och deras familjer med korta beslutsvägar inom skolan.
Förutom att du får ett jobb med en större mening erbjuds du som anställd bland annat friskvårdsbidrag och psykosocialt personalstöd via telefon.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
