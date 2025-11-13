Högspänningselektriker Swix
Om tjänsten Som resande elektriker hos Swix kommer du bland annat arbeta med att bygga samt underhålla ställverk och transformatorstationer. Swix utgår från Smedjebacken men har kunder över hela Sverige som man åker och utför arbeten hos.
Ort: Utgår från Dalarna och angränsande län Omfattning: Heltid Arbetstider: Mån-torsdag
Om dig Du arbetar noggrant och strukturerat. Samtidigt är du en lagspelare som trivs med att samarbeta med kollegor. Arbetet innebär kundkontakt, vilket gör det viktigt att du är serviceinriktad och lyhörd för beställarens önskemål. Du har lätt för att anpassa dig till förändringar och nya människor.
Säkerhet är en viktig del av jobbet, och därför behöver du kunna ta till dig och följa instruktioner samt arbeta ansvarsfullt.
Kvalifikationer - Fullständig och godkänd el-utbildning - Erfarenhet av arbete med högspänning - God svenska i både tal & skrift - B-körkort
Meriterande - Esa fackkunnig - Liftkort - Erfarenhet inom arbete med högspänning
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Swix AB Swix AB grundades 2015 med verksamhetsfokus på ställverksmontage och kabelinstallation, ett företag med god tillväxt som idag är ca 25 anställda. Företaget utgår från Smedjebacken i Dalarna men jobbar i hela Sverige och utför även en del projekt runt om i världen. Swix AB samarbetar med det ledande aktörerna inom högspänning, och är nu i en expanderande fas över hela Sverige och söker nu medarbetare.
Om oss Vi på Dala Industrisupport är en trogen partner inom kompetensförsörjning med över 100 års samlad erfarenhet. Vi kommer själva från industrin och är fullt insatta i branschens alla utmaningar. Vi tror på att viljan att lära sig är minst lika viktig som erfarenhet och vet att kompetensutveckling är lösningen som kommer leda oss in i framtidens industri. Därför satsar vi på att vårda de samarbeten som kommer oss tillhands. Genom att vara närvarande och erbjuda personlig service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), http://www.dalaindustrisupport.se Arbetsplats
Dala Industrisupport Kontakt
Leveransavdelningen leverans@dalaindustrisupport.se Jobbnummer
9603435