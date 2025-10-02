Höganäs Bilservice söker fordonstekniker
Autoexperten Detaljist I Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Höganäs Visa alla maskinreparatörsjobb i Höganäs
2025-10-02
Autoexperten är en rikstäckande butiks- och bilverkstadskedja och är en ledande aktör på den svenska fordonsmarknaden med cirka 54 butiker och 370 anslutna verkstäder och mer än 4.500 företagskunder. På Autoexperten jobbar vi långsiktigt för att få bilar att leva längre genom att underhålla, serva och reparera. Vi har dessutom en trygghet och styrka med KG Knutsson AB i ryggen, ett familjeägt bolag som har drygt 950 medarbetare och en omsättning på ca 4 miljarder kronor. Läs mer om oss på www.autoexperten.se
/ www.kgk.se
eller på våra sociala medier.
Vi på Höganäs vill utöka vårt team och söker nu en duktig och självgående fordonstekniker som är skicklig på allt som har med el och elbilar att göra. Hos oss får du tekniskt kunniga och bilintresserade kollegor. Vi är även certifierade enligt Godkänd Bilverkstad och vi vill att våra kunder ska känna sig trygga när de lämnar in bilen hos oss.
Ansvarsområden:
Tjänsten inkluderar arbetsuppgifter som felsökning, service och reparationer på olika typer av bilmärken och modeller. Där fokus kommer att ligga på elbilar och felsökning vilket innebär att det är viktigt att du har kompetens inom el och problem relaterade till elbilar. Vi söker en person med en positiv inställning och som vågar ta egna initiativ.Publiceringsdatum2025-10-02Kvalifikationer
• Fordonsteknisk utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet
• AC-certifikat
• Erfarenhet av avancerad felsökning
• HV 1-2 (högvoltskompetens)
• Kunskap inom el/elfel
• B-körkort är ett krav
Vi erbjuder
Ett varierande arbete med felsökning, och fokus på elbilar. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter.Övrig information
Tjänsten är en heltidstjänst och vi tillämpar 6 månaders provanställning.Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV till sebastian.smith@hoganas-bilservice.se
senast den 30/11. Ansök redan idag då intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor går det bra att kontakta oss på telefon eller mejl.
Varmt välkommen med din ansökan!
