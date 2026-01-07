Hjullastarförare, godshantering
Profilen vi eftersöker:
Ansvarstagande
Självgående hjullastare
Högt miljö och säkerhets tänk
Kunna hantera flera bollar i luften
Om jobbet:
Materialhantering med hjullastare
Lastning och lossning av bilar
Säkerställande av ordning och struktur på platsen
Du kommer att vara en viktig del i ett arbetslag där samarbete, säkerhet och ansvarstagande är avgörande.
Hjullastarkort
Truckkort A+B
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
