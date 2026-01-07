Hjullastarförare, godshantering

J1 Bemanning AB / Lagerjobb / Gislaved
2026-01-07


Visa alla lagerjobb i Gislaved, Gnosjö, Tranemo, Värnamo, Svenljunga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos J1 Bemanning AB i Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Hylte, Jönköping eller i hela Sverige

Profilen vi eftersöker:
Ansvarstagande
Självgående hjullastare
Högt miljö och säkerhets tänk
Kunna hantera flera bollar i luften

Om jobbet:
Materialhantering med hjullastare
Lastning och lossning av bilar
Säkerställande av ordning och struktur på platsen
Du kommer att vara en viktig del i ett arbetslag där samarbete, säkerhet och ansvarstagande är avgörande.

Publiceringsdatum
2026-01-07

Kvalifikationer
Hjullastarkort
Truckkort A+B
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift



Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
J1 Bemanning AB (org.nr 559418-5588), https://www.j1bemanning.se/

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
J1 Bemanning

Kontakt
Jenni Tiger
jenni@j1bemanning.se

Jobbnummer
9670491

Prenumerera på jobb från J1 Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos J1 Bemanning AB: