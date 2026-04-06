hjullastarförare
Tdh Mark & Miljö AB / Maskinförarjobb / Nacka Visa alla maskinförarjobb i Nacka
2026-04-06
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tdh Mark & Miljö AB i Nacka
, Värmdö
eller i hela Sverige
Vi söker en hjullastarförare till Koviks återvinningsanläggning på Värmdö!
Vill du ha ett viktigt, praktiskt och ansvarsfullt arbete där du gör en direkt insats för miljön? Vi växer och letar nu efter en trygg och maskinvan hjullastarförare som vill bli en del av vårt team på Värmdö.
Om rollen
I rollen som hjullastarförare hos oss är du en central del av den dagliga driften på återvinningsanläggningen. Ditt huvudsakliga ansvarsområde är att hantera, flytta och tömma de inkommande sopkärlen och containrarna. Det är ett aktivt arbete där du ser till att flödet av material fungerar smidigt och säkert på anläggningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Tömning och hantering av inkommande sopkärl och material.
Löpande maskinvård och daglig tillsyn av hjullastaren.
Säkerställa god ordning och säkerhet på anläggningen.
Vem är du?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, trivs i maskinen och har ett högt säkerhetstänk. Du har förmågan att arbeta självständigt såväl som i team och är noga med att utföra ditt arbete på ett ansvarsfullt sätt.Publiceringsdatum2026-04-06Kvalifikationer
Förarbevis för hjullastare.
Erfarenhet av maskinkörning (meriterande om du tidigare arbetat inom återvinning, logistik eller industri).
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, med tanke på säkerhetsrutiner.
B-körkort.
Vi erbjuder
Hos oss får du en trygg arbetsplats med schyssta villkor. Vi är självklart kollektivanslutna, vilket innebär att du får trygga anställningsvillkor, avtalsenlig lön, försäkringar och tjänstepension. Du blir dessutom en del av ett trevligt arbetsgäng som värdesätter samarbete och en god arbetsmiljö!Så ansöker du
Låter detta som rätt jobb för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan till oss redan idag!
Omfattning: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Dagtid måndag-fredag, 06:30-15:30
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Intervjuer kommer ske löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: kontakt@tdhmark.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tdh Mark & Miljö AB
(org.nr 556836-6826)
Lagnövägen 23 (visa karta
)
134 32 GUSTAVSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Koviks Återvinningsanläggning Jobbnummer
9838281