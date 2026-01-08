Hjullastarförare
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Maskinförarjobb / Eskilstuna Visa alla maskinförarjobb i Eskilstuna
2026-01-08
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Vill du vara med på vår fortsatta tillväxtresa och arbeta som hjullastarförare hos oss? Vi söker dig som vill bidra med din kompetens till vårt engagerade team. Hos oss finns en tydlig värdegrund där trygghet, utveckling och ett inkluderande arbetsklimat står i centrum.
Om rollen som hjullastarförare - viktiga ansvarsområden
I rollen som hjullastarförare får du ett varierande arbete där du utför lastning, lossning och materialhantering. Du arbetar nära dina kollegor för att säkerställa ett effektivt flöde, och ser till att arbetet utförs med kvalitet och säkerhet i fokus.
Arbetsuppgifter - Hjullastarförare inom logistik och produktion
Köra och hantera hjullastare för materialhantering, transport och lastning av olika typer av gods
Se till att rätt material är på rätt plats enligt gällande instruktioner och arbetsorder
Utföra daglig tillsyn och enklare underhåll av hjullastaren
Säkerställa ordning, reda och säkerhet på arbetsområdet
Samarbeta med kollegor inom produktion, logistik och platsledning
Följa säkerhetsföreskrifter enligt arbetsmiljöregler och företagets riktlinjer
Kvalifikationer och erfarenhet hjullastarförare
Giltigt yrkesbevis/förarbevis för hjullastare (anläggning eller godshantering)
Erfarenhet av att köra hjullastare inom industri, entreprenad eller liknande miljö är meriterande
B-körkort samt god svenska i tal och skrift
God fysik och vana vid praktiskt arbete
Ansvarsfull, lösningsorienterad och noggrann
Personliga egenskaper för att lyckas som hjullastarförare
Du har en hög säkerhetsmedvetenhet och arbetar enligt fastställda rutiner
Flexibel och trivs med både självständigt arbete och samarbete i arbetsgruppen
Stresstålig samt gillar att lösa problem i vardagen
Bidrar till ett öppet, jämställt och tryggt arbetsklimat där alla känner sig välkomna
Arbetstider, anställningsform och hjullastarförare förmåner
Visstidsanställning,6 månader (Heltid)
Varierande arbetstider: dagtid, kvällstid
Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar erbjuds
Ansökan - Hjullastarförare
Känner du igen dig i beskrivningen och vill vara med och skapa värde tillsammans med oss? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Urval och intervjuer sker löpande - vi ser fram emot din ansökan!
Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7018302-1779356". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Kyrkogatan 3 (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
9673774