Hjullastarförare
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Maskinförarjobb / Västerås
2025-12-12
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Söker du nya utmaningar inom industri och logistik? Har du erfarenhet av att köra hjullastare och trivs med varierande arbetsuppgifter? Nu letar vi efter en engagerad och säkerhetsmedveten hjullastarförare till vår kund i Västerås - är det dig vi söker?
Arbetsuppgifter och ansvarI rollen som hjullastarförare arbetar du med effektiv hantering av material och gods på industriområde. Du har ett viktigt ansvar för ordning, säkerhet och goda flöden i verksamheten.
Hantera och transportera material med hjullastare inom område och mellan olika stationer
Lasta och lossa gods från fordon och medverka vid in- och utleveranser
Bidra till en säker arbetsmiljö genom att följa fastställda rutiner och föreskrifter
Deltaga i daglig tillsyn, service samt enklare underhåll av maskin och utrustning
Samarbeta med kollegor för att optimera arbetsflödet i teamet
Kravprofil och kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som hjullastarförare inom industri, bygg eller lager
Giltigt hjullastarcertifikat (C2) och truckkort är ett krav
B-körkort samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande förståelse för arbetsmiljö och säkerhetsregler
Viktiga egenskaper för en framgångsrik hjullastarförare
Du arbetar noggrant, systematiskt och tar ansvar för både maskin och arbetsuppgifter
Du är flexibel och kan anpassa dig efter förändrade förutsättningar och arbetsuppdrag
Du har god kommunikationsförmåga och trivs med att samarbeta i team
Du visar engagemang och bidrar till en jämställd, trygg och inkluderande arbetsmiljö
Arbetsvillkor och erbjudande
Heltidstjänst, dagtid eller skift beroende på uppdrag
Möjlighet till fortbildning och utveckling i yrkesrollen
Placeringsort: Västerås
Anställning via Best Bemanning och Rekrytering AB
Så ansöker du till tjänsten som hjullastarförare
Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du vill arbeta som hjullastarförare hos oss. Vi gör löpande urval och kan tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Vi tar ej emot ansökningar via mejl.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt engagerade team i Västerås! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352) Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Kontakt
Jean-Pierre Ghazal jean-pierre.ghazal@bestbemanning.nu 073-7560531 Jobbnummer
9641605