Hjullastarförare
Barona Teknik & Installation AB / Maskinförarjobb / Boden Visa alla maskinförarjobb i Boden
2025-11-05
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barona Teknik & Installation AB i Boden
eller i hela Sverige
Självgående hjullastarförare till vår kund Stegra i Boden
Vi söker omgående en självgående och erfaren hjullastarförare till vår kund som är leverantör på Stegra i Boden. Du kommer att arbeta med varierande uppgifter där hantering av gaffelbyten och liknande moment ingår i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Placerad på Stegra i Boden
Hjullastarmodell: Volvo L90
Arbetstider: Dagtid, måndag till fredag
Uppdragets längd: Beräknas till ca ett årKvalifikationer
Giltigt hjullastarkort
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Detta är ett bemanningsuppdrag, vilket innebär att du blir anställd av Barona Teknik & Installation AB men arbetar on site hos vår kund. Tjänsten är en visstidsanställning på heltid. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta konsultchef Johnny Seijsing på johnny.seijsing@barona.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Teknik & Installation AB
(org.nr 556713-7202) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barona Teknik & Installation Kontakt
Johnny Seijsing johnny.seijsing@barona.se Jobbnummer
9590775