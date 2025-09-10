Hjullastarförare

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Maskinförarjobb / Eskilstuna
2025-09-10


Vi söker nu ytterligare en hjullastarförare för start i höst.
Är du en skicklig hjullastarförare med passion för tunga maskiner och effektiv logistik? Vi söker en driven och ansvarstagande person för ett spännande uppdrag hos vår kund i Västerås. Om du har erfarenhet av att hantera hjullastare och strävar efter att leverera toppresultat i en dynamisk arbetsmiljö, är detta den perfekta rollen för dig!
Arbetsuppgifter och AnsvarsområdenSom hjullastarförare kommer du att spela en avgörande roll i vår logistik- och produktionsprocess. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Hantera och köra hjullastare för att flytta och lasta material enligt arbetsorder.
Samarbeta med lager- och produktionspersonal för att optimera flödet av material.
Underhålla och inspektera maskinen före och efter dagliga arbetsuppgifter.
Följa säkerhetsföreskrifter och rutiner för att säkerställa en säker arbetsmiljö.
Krav och Kvalifikationer
För att lyckas som hjullastarförare ser vi gärna att du har följande kvalifikationer:
Erfarenhet av arbete som hjullastarförare.
God förståelse för maskinhälsa och rutinmässigt underhåll.
Körkort för hjullastare (C2) är ett krav.
Kännedom om materialhantering och lagerarbete är meriterande.
Personliga Egenskaper
Vi söker en ansvarstagande och noggrann individ med förmågan att hantera arbetsuppgifter självständigt och som en del av ett team. Din positiva inställning och problemlösningsförmåga kommer att vara viktiga i denna roll.
Arbetstid och PlatsTjänsten är på heltid med placering hos vår kund i Eskilstuna. Arbetstiderna är varierande och förläggs på dagtid och kvällstid
AnsökningsprocessÄr du redo för denna utmaning? Skicka in din ansökan idag! Ansökningar bearbetas löpande, så tveka inte att lämna in din ansökan direkt för att säkra din plats i processen.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352)

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Kontakt
Mattias Höglund
mattias.hoglund@bestbemanning.nu
0721440060

Jobbnummer
9501093

