Hjälpmedelstekniker
2025-12-15
, Emmaboda
, Tingsryd
, Växjö
, Nybro
eller i hela Sverige
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 300 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Vi söker nu Dig som vill arbeta som Hjälpmedelstekniker i Lessebo kommun. Vi erbjuder Dig ett självständigt och flexibelt arbete med möjlighet att utvecklas.
Kommunrehab består av ett mycket glatt, välkomnande, lösningsfokuserat och välfungerande team med hjälpmedelstekniker, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehab assistenter och chef. Samarbete sker också med övriga professioner som sjuksköterskor och vård-och omsorgspersonal. Du ingår också i nätverk för hjälpmedelstekniker i länet.
Vi utgår alla från samma lokaler i centrala Lessebo där vi också har vårt hjälpmedelsförråd och verkstad.
Arbetsområdena är:
• Teknisk service, rekonditionering
• Reparation och avhjälpande underhåll
• Återställning av förekommande hjälpmedel
• Teknisk rådgivning
• Besiktning av vissa hjälpmedel
• Lämning och hämtning av hjälpmedel
Dokumentation sker i vårt verksamhetssystem viva hjälpmedel, för registrering av alla förekommande aktiviteter. Vid behov ska du delta i arbetet med upphandling, produktsortiment och aktivt arbeta för en god lagerhållning. Kontering av faktura, beställningar etc. kan förekomma.
Tillsammans har vi erfarenhet och kompetens!Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och har ett stort intresse för teknik och är lösningsfokuserad. Du får gärna ha gått 15 hp Hjälpmedelstekniker. Erfarenhet av liknande tjänst är en merit.
Du har B-körkort. Datorvana och har lätt för att samarbeta. Vi ser att du är flexibel och strukturerad, har serviceanda och visar gott bemötande för berörda i din närhet.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lessebo kommun
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Ulrika Elgborn Ulrika.Elgborn@lessebo.se 0768517372 Jobbnummer
