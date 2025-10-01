Hjälpmedelstekniker
Hjälpmedelscentralen
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
På Regionens Hjälpmedelscentral får förskrivare hjälp att välja och prova ut hjälpmedel för rörelse och kognition för barn och unga under 21 år, samt hjälpmedel för kommunikation för både barn och vuxna. Det är individens behov, utifrån förskrivarens bedömning, som avgör val av hjälpmedel. Vi upphandlar, lagerför och rekonditionerar hjälpmedel. Vi anpassar och reparerar hjälpmedel och ger även utbildning om hur hjälpmedel fungerar och kan användas, till anhöriga och personal inom till exempel vård och skola.
Välkommen till oss på Hjälpmedelscentralen!
Nu har du möjlighet att söka en tjänst som Hjälpmedelstekniker på Hjälpmedelscentralen då en av våra medarbetare kommer att gå i pension. Vi är en arbetsgrupp på ca 20 personer med olika roller och yrkeserfarenheter. I vårt arbete bildar vi team och arbetar tillsammans utifrån inkomna frågeställningar. Ta chansen och medverka i den spännande uppgiften att ge människor med funktionsnedsättningar möjlighet att leva ett bra liv!
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Hos oss får du:
• lära av och utvecklas tillsammans med andra professioner
• ett varierat arbete där du tillsammans med teamet planerar bland annat patientbesök
• stöd och nära samarbete med kollegorna i enheten
• en arbetsplats där din kompetens tas tillvara, inte bara i patientarbetet utan också i samarbetet med teamkollegorna, genom internutbildningar och vid kontakt med leverantörer
• en arbetsplats där det är lätt att kombinera arbetet med privat- och familjeliv
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
Uppdraget kommer att vara mycket varierande och kan komma att förändras över tid. I arbetsuppgifterna som hjälpmedelstekniker kommer du att möta patienter/anhöriga/nätverk med olika tillstånd och behov. Mötena sker vid utprovning, anpassning och avhjälpande/förebyggande underhåll av hjälpmedel. Patientbesöken sker i flera miljöer i hela Uppsala län till exempel på Hjälpmedelscentralen, i förskola/skola, i hemmen och på olika vårdinrättningar.
Arbetet sker i team med hjälpmedelskonsulent och förskrivare (till exempel arbetsterapeut och fysioterapeut) och omfattar hjälpmedel inom produktområde rörelse. Hjälpmedlen kan till exempel vara sängar, lyftar, rullstolar, tippbrädor, arbetsstolar och modulära sittsystem.
I tjänsten ingår även arbete med iordningställande, rekonditionering, upphandling, utbildning, studiebesök, produkt- och sortimentsansvar och registervård i vårt hjälpmedelssystem Medusa. Administration och dokumentation är en stor del av arbetet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är kunnig och intresserad av mekanik och teknik i kombination med patienter och som sprider energi och arbetsglädje i verksamheten. Yrkeserfarenhet av att arbeta med människor inom till exempel vård och omsorg är meriterande.
Som hjälpmedelstekniker behöver du:
• vara van datoranvändare och kunna göra enklare felsökningar på mjukvara och hårdvara
• ha ett tekniskt handlag och hitta lösningar i kombination människa - teknik
• vara intresserad av teknik samt bevaka den tekniska utvecklingen
• vara professionell i din yrkesroll
• kunna anpassa dig utifrån olika situationer och skifta fokus
• ha samarbetsförmåga och pedagogisk förmåga
• vara serviceinriktad och noggrann
• självständigt kunna organisera, planera och strukturera ditt arbete
• ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• ha drivkraft för verksamhetsutveckling
Giltigt körkort krävs. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Mia Hübinette på telefon: 018-611 62 39. Du kan även ta kontakt med hjälpmedelskonsulent Fredrik Rönnbäck på telefon: 018-611 68 67 eller hjälpmedelstekniker Samuel Björk på telefon: 018-611 66 79.? Publiceringsdatum2025-10-01Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på ditt utbildningsbevis och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet. Sista ansökningsdag är den 22 oktober men skicka gärna in din ansökan redan idag då intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
