Hisstekniker Linköping Otis
2026-01-13
Vill du vara en del av ett framstående team och arbeta med spännande tekniska utmaningar?
Vi söker nu en erfaren hisstekniker till vår dynamiska organisation på OTIS i Linköping. I rollen kommer du att vara en nyckelperson i att säkerställa optimal funktion och säkerhet för våra hissinstallationer. Varmt välkommen med din ansökan!
Din roll som hisstekniker hos oss
Dina dagliga arbetsuppgifter kommer inkludera förebyggande underhåll, reparation och felsökning av befintliga installationer hos våra kunder. Dessutom ansvarar du för planering och utförande av service och installationer, vilket innebär att schemalagd beredskap under kvällar och helger ingår. Rollen kan även inkludera andra spännande arbetsuppgifter inom vår verksamhet, såsom modernisering av hissar.
Som en del av OTIS erbjuder vi dig möjligheten att arbeta inom ett internationellt, dynamiskt och växande företag. Vi investerar i din kompetensutveckling genom utbildning från kollegor samt relevanta kurser och vidareutbildningar. Dessutom tillhandahåller vi en servicebil enligt gällande policy och erbjuder friskvårdsbidrag. Du kommer vara en del av ett sammansvetsat och erfaret team av kompetenta kollegor där teamarbete och att hjälpa varandra är en självklarhet.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Praktisk gymnasieutbildning inom exempelvis el eller teknik.
Erfarenhet som hisstekniker
Erfarenhet vid att jobba i dator och applikationer i smartphones med olika system, är ett önskemål, arbete vid dator förekommer.
Flytande i svenska, i tal, skrift och läsförståelse.
Kan göra sig förstådd på engelska i tal, skrift, och läsförståelse.
Körkort B
Vi sätter stor vikt vid din person och dina serviceorienterade egenskaper då du kommer vara företagets ansikte utåt. Att leverera högkvalitativt arbete och framstå som professionell är något vi värdesätter högt. Du är ansvarstagande och har ett högt säkerhetstänk. Vi tror även att du har en god kommunikativ förmåga.
Om du är redo att ta dig an denna utmaning och bli en del av vårt dedikerade team, ser vi fram emot din ansökan. Välkommen till OTIS, där vi tillsammans strävar efter att lyfta både hissar och karriärer till nya höjder.
Om OTIS
Otis är världens största företag inom tillverkning, installation och service av hissar, rulltrappor och rullband. Våra produkter återfinns i många av världens mest kända byggnader samt i de mest trafikerade transportnaven och de största centren för detaljhandel.
Otis värdeord är tre Absolutes. Dessa ord är säkerhet, etik och kvalitet som alla medarbetare arbetar efter i sin arbetsvardag.
Är det du som är vår nästa tekniker inom OTIS-familjen?
För mer information kring OTIS som företag hittar du påhttps://www.otis.com/sv/se/
Är du intresserad?
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse,
Arbetstid: Fulltid, 100%, kl: 07:00-16:00
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående, då vi arbetar med löpande urval av kandidater och intervjuer.
Välkommen med din ansökan! Vänligen skriv ansökan på svenska.
Har du frågor kopplat till rollen vänligen kontakta:
Arbetsledare, Daniel Kobli: 070-450 58 50 daniel.kobli@otis.com
För praktiska frågor kring rekryteringsprocessen kontakta:
TA Victoria Nielsen victoria.nielsen@otis.com
Fackliga frågor:
Joakim Andersson: 070-421 33 10.
