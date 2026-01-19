Hisstekniker - Göteborg
Till en stabil och växande kund söker vi nu en erfaren hisstekniker på jakt efter nya utmaningar!Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Som hisstekniker arbetar du med installation, modernisering och reparation av hissar, rulltrappor, rullbanor och automatiska dörrar.
Det innebär bland annat att dra ledningar till motor och styrskåp, schaktledningar och korgkablar samt att koppla in manöverutrustning. Anläggningen ska vidare programmeras och finjusteras.
Förekommande arbetsuppgifter kan också vara felsökning i befintliga installationer med hjälp av felsökningsverktyg samt reparation och byte av mekaniska delar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har slutfört relevant utbildning och/eller har några års erfarenhet som hisstekniker, eller från liknande bransch, sedan tidigare. Du har ett eget driv, en god initiativförmåga och är självständig, då du förväntas ta ett stort eget ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du är noggrann, strukturerad och social med stor yrkesstolthet.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Vid ansökan var god ange referens: HissteknikerOm företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
