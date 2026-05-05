Herrfrisör sökes!
City Frisör i Umeå AB ligger mitt i centrala Umeå, bara cirka två minuters gångavstånd från Vasaplan. Vi är en väletablerad drop in-salong med mycket centralt läge, högt kundflöde och många återkommande kunder.
Vi betalar lön enligt kollektivavtal, lön och provision blir oftast mellan 30 000 och 38 000 kr före skatt.
Salongen är fräsch, modern och har en häftig inredning som ger ett starkt intryck både för kunder och personal. Vi har även relativt stora personalutrymmen, vilket gör arbetsdagen trivsam och bekväm.
Hos oss får du arbeta i en salong med många kunder och goda möjligheter att utvecklas som frisör, både som oerfaren och erfaren frisör.
Vi är idag 5 frisörer och söker nu ytterligare en duktig herrfrisör med tidigare erfarenhet. Vi söker dig som är trygg i yrket, gillar att arbeta med människor och har god känsla för service. Du ska kunna klippa herrfrisyrer självständigt och vara bekväm med ett varierande kundflöde.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Det viktigaste för oss är att du har rätt erfarenhet, är noggrann, serviceinriktad och vill vara en del av vår salong. Du behöver kunna kommunicera med kunder på ett fungerande sätt, men perfekt svenska är inget krav.
Vi erbjuder:
Kollektivavtal med provisionslön
En normal månadslön med brukar ligga mellan 30 000 och 38 000 kronor
Stabilt kundflöde och många drop in-kunder
Trevliga kollegor och god sammanhållning
Relativt stora personalutrymmen
Goda möjligheter att utvecklas som frisör
Vi gör urval löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: hemen.ali.dalak@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare City Frisör i Umeå AB
(org.nr 559094-5977)
Skolgatan 54 (visa karta
)
903 27 UMEÅ
Hemen Ali 076-1741326
