Herrfrisör / Barberare
2026-04-05
Erfaren herrfrisör sökes till Rezax - vackert belägen vid Åkers kanal
Är du en skicklig frisör som brinner för hantverket och vill arbeta i en av Åkersbergas trevligaste miljöer? Då kan det vara dig vi söker!
Om Rezax
Rezax är en etablerad salong belägen precis vid vattnet längs den vackra kanalen i Åkersberga. Vi stolta över att erbjuda våra kunder en helhetsupplevelse där kvalitet, professionalism och ett personligt bemötande står i centrum. Vår salong erbjuder allt från klassisk dam- och herrklippning till avancerade barberartjänster.
Vi strävar efter att vara det självklara valet för både den stilmedvetne mannen och kvinnan, och nu behöver vi förstärka vårt team med ytterligare en stjärna.
Rollen som herrfrisör hos oss
Vi söker dig som främst kommer att fokusera på herrklippning och barberartjänster.
I rollen ingår:
Klippning och styling av herrar.
Skäggvård och barbering (knivrakning är meriterande).
Rådgivning och försäljning av hår- och skäggvårdsprodukter.
Att tillsammans med teamet hålla salongen i toppskick och skapa en välkomnande atmosfär.
För att trivas och lyckas hos oss ser vi att du:
Har några års erfarenhet inom yrket och är trygg i din teknik.
Har ett stort intresse för herrmode och barberaryrket.
Är serviceinriktad, social och har lätt för att bygga långsiktiga relationer med kunder.
Är punktlig, noggrann och trivs med att arbeta i ett glatt team.
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsplats i en fantastisk miljö vid kanalen.
Möjligheten att arbeta med högkvalitativa produkter och tjänster.
En trivsam och familjär arbetsgrupp där vi stöttar varandra.
Goda utvecklingsmöjligheter i en växande verksamhet.
Låter detta som rätt steg för dig? Vi träffar kandidater löpande, så vänta inte med din ansökan!
Skicka ditt CV och ett personligt brev (gärna med bilder på arbeten du gjort) till: hej@rezax.se
Läs gärna mer om oss på www.rezax.se.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
E-post: hej@rezax.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rezax AB
(org.nr 559519-3375)
Kungsängsbryggan 8 (visa karta
184 53 ÅKERSBERGA
Reza Musavi reza@rezax.se
9838051