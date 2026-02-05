Heromarapportör
2026-02-05
Förvaltningen Fastighet stöd och service inom Västra Götalandsregionen ansvarar för fastighetsförvaltning, projektledning, underhåll och drift av lokaler samt flera administrativa stöd- och servicetjänster för regionens alla verksamheter.
Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Område Löneservice ansvarar för att betala ut lön till hela Västra Götalandsregionens alla anställda. Vi är drygt 110 medarbetare inom fem enheter som arbetar med allt inom lönehanteringsprocessen, pensionsadministration och systemförvaltning av HR-applikationer. Vi finns på tre orter inom VGR, Vänersborg, Mölndal och Skövde.
På grund av ökad förfrågan från våra kunder behöver vi nu utöka vår grupp med en Heromarapportör till vår konsultverksamhet Heromaservice med placeringsort i Mölndal eller Vänersborg.
Tjänsten innebär en tidsbegränsad anställning.Dina arbetsuppgifter
Heromaservice är en enhet som säljer administrativ avlastning i personalsystemet Heroma för chefer och medarbetare till våra kunder, tillika verksamheter, inom Västra Götalandsregionen och är en intern konsultverksamhet.
Som Heromarapportör är du del av ett team om 8 personer vars uppdrag är att stötta chefer och medarbetare i lönesystemet Heroma. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
Daglig support både i telefon, e-post och i ärendehanteringssystem Administrativa arbetsuppgifter så som hantering av avvikelser, frånvaroregistrering, lägga upp scheman, bemanning, jourer och beredskap utifrån underlag från kunden. Du sänder ut påminnelser och tar vid behov fram rapporter Delta på kundmöten och även träffa potentiellt nya kunder för att berätta om vår tjänst Ha kontakt med övriga stödfunktioner och fungerar som en länk mellan medarbetare, chef, löneservice och HR. Kvalifikationer
Vi söker dig med godkänd gymnasial utbildning gärna inom administration, ekonomi eller motsvarande. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta i lönesystemet Heroma, gärna som Heromarapportör. Du har AB-kunskap och kännedom om lagar och avtal som styr löneutbetalning. Du kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift.
Vi är i en utvecklingsfas och då arbetet ställer krav på ditt självledarskap ser vi att du har god initiativkraft och förmåga att organisera ditt arbete. Det finns goda möjligheter för utveckling i rollen då vi ser att du har förmåga att vara drivande i förbättringsarbetet.
För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten (GDPR) och har mod och motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
För att trivas i rollen som Heromarapportör behöver du ha god servicekänsla, ett lösningsfokuserat förhållningssätt och ett gott bemötande till våra kunder och kollegor. Du ska kunna förstå helheten, se detaljer och vara noggrann då vi arbetar med mycket siffor och datahantering varje dag. Förmågan att jobba i ett team är viktigt, du är en del av en grupp där öppenhet och transparens i ditt arbete är viktigt för att teamet ska fungera.
Rekryteringsprocessen
I denna process kommer vi inte att läsa några personliga brev. Istället för ett personligt brev, kommer du att få besvara ett antal frågor där du får beskriva dina erfarenheter. Var så utförlig du kan i dina svar. Vi ber dig därför att endast ladda upp ditt CV när du registrerar din ansökan.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Kristin Lindgren, på telefonnummer 073-6557973.
Vi ser fram emot din ansökan senast 22 februari!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
