Hemtjänst, arabisk talande med B-körkort
A Domicil Hemtjänst AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Domicil Hemtjänst AB i Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
SÖKER HEMTJÄNST PERSONAL
A Domicil är en utförare inom Vård & Omsorg som jobbar med hemtjänst, avlösare , ledsagarservice och boendestöd uppdrag.
Vi söker medarbetare som är utbildad undersköterska eller vårdbiträde och har erfarenhet inom Hemtjänst arbete.
Vi sätter ett stort värde på om du har utbildning och erfarenhet av arbete med dementa och demenssjukdom
Du ska vara glad, öppen, positiv, tålmodig och du ska bidra till våra kunders trygghet samt livskvalitet med ditt arbete och din närvaro. Du ska ta eget ansvar, vara flexibel och ha lätt för att samarbeta med andra medarbetare.
Ansökan skickas till:jobbansok@adomicil.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
jobbansok@adomicil.se
E-post: jobbansok@adomicil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Domicil Hemtjänst AB
(org.nr 556948-2507)
Finlandsgatan 64 (visa karta
)
164 74 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9479127