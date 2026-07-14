Hemstädning
Chrilles Entreprenad AB / Städarjobb / Nacka Visa alla städarjobb i Nacka
2026-07-14
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Vi söker städpersonal till Iwonas Hemstädning
Vill du arbeta i ett familjeföretag där kvalitet, ansvar och god service står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Iwonas Hemstädning växer och söker nu noggranna och serviceinriktade medarbetare för arbete i södra Stockholm.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Hemstädning
Flyttstädning
Kontorsstädning
Storstädning
Fönsterputs
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Har ett trevligt bemötande mot kunder
Kan arbeta självständigt och i team
Har B-körkort (meriterande)
Tidigare erfarenhet av städning är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
• En trygg anställning som kommer leda till en heltidstjänst för rätt person.
Arbetsområde: Söderort och närliggande områden.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till ceine1@icloud.com
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ceine1@icloud.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cv". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Chrilles Entreprenad AB
(org.nr 559519-1569)
Oxelbacken 2 (visa karta
)
138 31 ÄLTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10002837