Hemstädning
Skinande hem i Stockholm AB / Städarjobb / Täby
2025-08-15
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Välkommen att träffa oss på Skinande hem och kanske bli en av oss i vårt härliga team.
Vi söker en person som är glad/positiv och som såklart gillar att städa och göra fint.
Du ska med fördel ha någon typ av erfarenhet i branschen men detta är inget krav.
Arbetet avser främst städning i privata hem runt om i Stockholm (framförallt norra sidan).
Vi talar svenska, engelska och polska på företaget.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: Info@skinandehem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skinande Hem i Stockholm AB
(org.nr 556903-7269)
187 28 TÄBY Jobbnummer
9459516