Hemstädning

Skinande hem i Stockholm AB / Städarjobb / Täby
2025-08-15


Visa alla städarjobb i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Skinande hem i Stockholm AB i Täby

Välkommen att träffa oss på Skinande hem och kanske bli en av oss i vårt härliga team.
Vi söker en person som är glad/positiv och som såklart gillar att städa och göra fint.
Du ska med fördel ha någon typ av erfarenhet i branschen men detta är inget krav.
Arbetet avser främst städning i privata hem runt om i Stockholm (framförallt norra sidan).
Vi talar svenska, engelska och polska på företaget.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: Info@skinandehem.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skinande Hem i Stockholm AB (org.nr 556903-7269)
187 28  TÄBY

Jobbnummer
9459516

Prenumerera på jobb från Skinande hem i Stockholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Skinande hem i Stockholm AB: