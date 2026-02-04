Hemstädare till Lund och Malmö
Städpulsen AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-02-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Visa alla jobb hos Städpulsen AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Bjuv
Städpulsen är ett företag som specialiserat sig på främst Svanenmärkt hemstädning, kontorsstädning samt andra hushållsnära tjänster. Företaget eftersträvar att minska klimatpåverkan, därmed transporterar sig de anställda i största möjliga mån med kommunaltrafik. I det dagliga arbetet används miljömärkta rengöringsmedel och material för att minska på förbrukningen av kemikalier och vatten.
Företaget har kring 200 medarbetare som dagligen levererar service till organisationer och privatpersoner i hela Sverige, från Uppsala till Skåne.
Har du tidigare erfarenhet av hemstädning? Har du en stor passion för att hålla omgivningen skinande ren och fin? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Städpulsen söker nu en ny kollega som kan arbeta i Lund och Malmö som vikarie.
Vi söker främst dig som är noggrann, positiv, social, har hög arbetsmoral, samarbetsvillig och lätt för att lära och kan ta instruktioner.
För att arbeta hos oss är det viktigt att du har sinne för detaljer, är självgående, vågar ta initiativ och brinner för kvalitet. Vi värderar positiv attityd och god service, detta eftersom du som anställd hos oss kommer att bli en del av våra kunders vardag.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med hemstädning hos våra privatkunder i Lund och Malmö. Vissa dagar kommer du att arbeta hos flera kunder, och andra dagar hos en och samma kund. Arbetet kan komma att utföras både individuellt och i grupp. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du:
• Kan arbeta i Lund och Malmö och ta dig runt till olika kunder med kollektivtrafik
• Kan arbeta ensam och i grupp
• Kan arbeta i hem där det kan finnas husdjur så som hund och katt
• Talar svenska eller engelska för att kunna kommunicera med kunderna och läsa instruktioner
• Har dator/telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av hemstädning
• Tidigare erfarenhet av lokalvård
Stämmer detta in på dig? Inkom med din ansökan snarast då intervjuer och rekrytering sker löpande!Anställningsvillkor
• Varierande arbetstider mellan klockan 06-17
• Anställningsform : vid behov anställning
• Vid anställning får du ta del av vår digitala utbildning
• Friskvårdsbidrag
• Lön enligt kollektivavtal
• Start omgående eller enligt överenskommelse Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Städpulsen AB
(org.nr 556735-4799) Arbetsplats
Städpulsen Jobbnummer
9723155