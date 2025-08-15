Hemstädare sökes till BlomQuist Städservice AB

Blomquist Städservice AB / Städarjobb / Stockholm
2025-08-15


Är du noggrann, pålitlig och brinner för att skapa trivsel i människors hem? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-08-15

Om företaget
BlomQuist Städservice AB är ett väletablerat städföretag i Stockholm som specialiserar sig på hemstädning. Vi värdesätter kvalitet, kundnöjdhet och en trevlig arbetsmiljö.

Dina arbetsuppgifter
Utföra städning i privata hem enligt kundens önskemål.
Säkerställa att kvalitet och hygienstandarder upprätthålls.
Rapportera eventuella avvikelser eller behov av påfyllning av städmaterial i vårt affärssystem.

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av hemstädning är meriterande men inget krav.
God kommunikationsförmåga på svenska och/eller engelska.
Noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Teknisk förmåga att arbeta med digitalt schema via mobil och webben.

Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider.
Glada och trevliga kunder samt kollegor.
Möjlighet att göra skillnad i vardagen.
En positiv och stödjande arbetsmiljö.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: rekrytering@bqstad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstädare - Juni 2025".

Arbetsgivare
Blomquist Städservice AB (org.nr 556918-4046)
Masugnsvägen 30 (visa karta)
168 67  BROMMA

Arbetsplats
Blomquist Städservice AB

Jobbnummer
9459482

