Hemstädare sökes till BlomQuist Städservice AB
Blomquist Städservice AB / Städarjobb / Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Danderyd
Är du noggrann, pålitlig och brinner för att skapa trivsel i människors hem? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-15Om företaget
BlomQuist Städservice AB är ett väletablerat städföretag i Stockholm som specialiserar sig på hemstädning. Vi värdesätter kvalitet, kundnöjdhet och en trevlig arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Utföra städning i privata hem enligt kundens önskemål.
Säkerställa att kvalitet och hygienstandarder upprätthålls.
Rapportera eventuella avvikelser eller behov av påfyllning av städmaterial i vårt affärssystem.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av hemstädning är meriterande men inget krav.
God kommunikationsförmåga på svenska och/eller engelska.
Noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Teknisk förmåga att arbeta med digitalt schema via mobil och webben.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider.
Glada och trevliga kunder samt kollegor.
Möjlighet att göra skillnad i vardagen.
En positiv och stödjande arbetsmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: rekrytering@bqstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstädare - Juni 2025". Arbetsgivare Blomquist Städservice AB
(org.nr 556918-4046)
Masugnsvägen 30 (visa karta
)
168 67 BROMMA Arbetsplats
Blomquist Städservice AB Jobbnummer
9459482