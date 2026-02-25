Hemstädare/lokalvårdare
2026-02-25
Vi letar efter nya hemstädare till vårt team i Karlskrona. Är du vår nästa stjärna?
Vi älskar att göra våra kunders vardag enklare - det borde du också göra! Vi söker efter någon som tycker om att arbeta självständigt och som drivs av kvalitet och kundservice. Du är punktlig och ansvarstagande, med ett öga för detaljer och en positiv inställning.
Om rollen
Som hemstädare på Välstädat ansvarar du för att städa våra kunders hem med högsta kvalitet. Ditt uppdrag är att alltid erbjuda bästa möjliga service. Du arbetar självständigt och ibland parvis och är ansvarig för att säkerställa att dina kunder är nöjda.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Dammsugning och dammtorkning.
Moppning och rengöring av ytor.
Städning av badrum och toaletter samt kök
Strykning, vikning och tvätta kläder.
Byta lakan och bädda.
Ge det där lilla extra till kundens hem med en positiv inställning.
Du bör:
Ha tidigare erfarenhet från ett serviceyrke.
Tala, förstå och skriva grundläggande svenska
Kunna arbeta flexibla timmar, måndag - fredag, mellan 8 - 16
Det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat som hemstädare. Viktigt är att du har ett giltigt B-körkort.
Bland annat erbjuder vi:
Fast månadslön med chans till mertid
En tillsvidareanställning med 80-90 % sysselsättningsgrad som inleds med en provanställning
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring.
Utbildning inom hemstädning, med fokus på din utveckling.
Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Välstädat.
Om Välstädat
Välstädat är en av Karlskronas ledande aktör för tjänster i hemmet. Vi hjälper våra kunder med städning, tvätt, strykning, enklare trädgårdsarbete och mycket mer. Genom att arbeta som ett team och ge våra kunder enkel tillgång till våra toppklassiga tjänster förbättrar vi deras livskvalitet.
Vår process
Du ansöker på info@valstadat.se
ange "Hemstädare" och bifoga cv, personligt brev och gärna en bild på dig.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Är du redo att förbättra människors livskvalitet? Bra! Det är vi också. Vi ser fram emot din ansökan.
Välkommen till Välstädat i Karlskrona! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
bifoga cv, intyg, personligt brev samt en bild på dig.
E-post: info@valstadat.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstädpersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Välstädat i Karlskrona AB
(org.nr 556742-9450)
Gullbernavägen 23 (visa karta
)
371 47 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9764069