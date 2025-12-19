Hemstädare/Home Cleaner Freska - Täby
Freska Sweden AB / Städarjobb / Täby
2025-12-19
Är du redo att bli en del av vår Freska-familj? Vi söker nya Hemstädare idag! Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Din arbetsplats kommer vara i våra kunders käraste plats - deras hem!
Därför söker vi personer som tycker om att bygga långvariga kundrelationer, leverera enastående kundservice och lösa problem självständigt.
På Freska spelar du roll. Vi värdesätter ditt arbete mycket och vill verkligen att du ska lyckas och utvecklas med oss. Våra värderingar People first, Growth och Responsibility implementeras i allt vi gör och är viktiga för oss, för våra kunder men inte minst för våra anställda. Vi erbjuder dig utbildning i hemstädning, fullt stöd från Freska-teamet och möjlighet att växa i ditt yrke och inom företaget.
Som hemstädare kommer några av dina arbetsuppgifter att omfatta att dammsuga, moppa och damma. Du är organiserad, punktlig, serviceinriktad och har en förståelse för att varje hem och kund är unik!
Vi vill att du ska vara nöjd med ditt arbete!
Vi söker dig som:
som vill arbeta i Täby och gärna bor i närområdet
är positiv och har ett öga för detaljer
har passion för kundservice och hemstädning
kan arbeta flexibelt mellan våra öppettider 07.00-18.00.
har ett giltigt arbetstillstånd
har körkort och tillgång till bil, meriterande
Vad vi erbjuder dig:
Utbildning i hemstädning
Karriärmöjligheter
Kollektivavtal
Betald restid mellan kunder
Friskvårdsbidrag
Skicka in din ansökan idag - Vi anställer löpande!
Vi ser fram emot att träffa dig!
Team Freska
Are you ready to be a part of the Freska family? We are looking for new home cleaners to join us!
About the position
You will be working in our customers' dearest place - their homes!
Therefore we are looking for people who enjoy building long-lasting customer relationships, outstanding customer service and solve problems independently. At Freska you will matter. We highly value the work you do and truly want you to succeed and develop with us. Our values People first, Growth and Responsibility are implemented in everything we do and are important for us, for our customers but last but not least for our employees. We offer you training in home cleaning, full support from the Freska team and the opportunity to grow in your profession and in the company.
As a home cleaner some of your work tasks will include vacuuming, mopping, oven cleaning and dusting. You are organized, punctual, service minded and appreciate that every home and customer is unique!
We want you to be happy with your work!
We are looking for you who:
who wants to work in Täby and preferably lives in the surrounding area
has a positive vibe and an eye for details
have a passion for customer service and cleaning
can work flexible between our working hours 07.00-18.00.
has a valid working permit
has a driving license and access to a car, advantage but not a requirement
What we offer you:
Training in home cleaning
Career opportunities
Collective agreement
Paid travel time between customers
Exercises benefit
Send in your application today - We employ on an ongoing basis!
We are looking forward to meeting you!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett deltidsjobb.
Freska Sweden AB
9654739