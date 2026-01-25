Hemstäd & kontorsstäd - Instad, Uppsala
2026-01-25
Hemstäd & kontorsstäd
Vi på Instad söker en erfaren och pålitlig städare för en heltidstjänst med arbetsuppgifter inom hemstädning och städning av kontorslokaler. Arbetet utförs hos privatpersoner och företag och kräver noggrannhet, ansvarstagande och en god servicekänsla.
Om jobbet
I rollen som servicemedarbetare hos oss arbetar du med att skapa rena och trivsamma miljöer hos våra kunder genom noggrant städarbete och ett proffesionellt bemötande. Du arbetar mestadels självständigt, tar ansvar för dina uppdrag och ser till att varje kund känner sig trygg och nöjd. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Dammsugning och dammtorkning
Moppning och rengöring av ytor
Rengöring av samtliga rum och ytor
Byta lakan och bädda
Tömma papperskorgar
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till vardagar, dagtid. Resor mellan arbetsplatser ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2026-01-25Kvalifikationer
Har minst 5 års erfarenhet av hemstäd & kontorsstäd
God förmåga att kommunicera på både svenska och engelska i tal.
Kan arbeta flexibelt mellan mån-fre, 08:00-17:00
Har ett giltigt B-körkort
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För oss är det viktigt att du är självständig, självgående och initiativtagande. Vi välkomnar nytänkande och uppskattar en innovativ förmåga för att skapa goda anpassade rutiner.Dina personliga egenskaper
Självständig & ansvarsfull
Noggrann och har ett öga för detaljer
Pålitlig, punktlig och serviceinriktad
God samarbetsförmåga
God kommunikationsförmåga
Instad
Vi värderar goda relationer och ett gott samarbete med alla medarbetare i vårt team. Hos oss får du trygghet, utveckling och möjlighet till utökad arbetsroll.
Vi erbjuder bland annat:
Fast lön
En tillsvidareanställning med 75% med möjlighet till utökning
Kollektivavtal
Goda möjligheter till att utvecklas och växa inom Instad
Tycker du om att arbeta självständigt, ge god service och har erfarenhet av hemstäd & kontorsstäd - då är du den vi söker!
Nästa steg
Vi genomför en bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen.
Välkommen at ansöka med CV och personligt brev! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: nina.lundstrom@instad.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
