Hem- och hotellassistent - deltid 50 %
BRA Service Sverige AB / Städarjobb / Katrineholm Visa alla städarjobb i Katrineholm
2025-08-28
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BRA Service Sverige AB i Katrineholm
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill ha ett varierat och praktiskt deltidsarbete med både housekeeping och hemstäd i hushåll.
Tjänsten är på 50 % och fördelas över både vardagar och helger.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Städning och iordningställande av hotellboenden
Göra frukost i hotellboenden
Städning i hem
Tvätt och strykning
Aktivera barn genom lek, pyssel och utomhusaktiviteter
Vi söker dig som inte bara ser barnpassning som övervakning - utan som något roligt och meningsfullt där du själv initierar och skapar aktiviteter.
Vi tror att du:
Är självständig, strukturerad och ansvarstagande
Har erfarenhet av att arbeta med barn
Har erfarenhet av hotellstäd och hemstäd
Är van vid hund och bekväm med att ha hund i närheten
Har känsla för ordning och detaljer
Trivs i en mindre, familjär miljö
Kan växla mellan olika typer av uppgifter med engagemang
Personlig lämplighet och samarbetsförmåga väger tyngre än långa CV:n.
Vi erbjuder:
50 % tillsvidareanställning, inleds med 6 månaders provanställning
Arbetstider: varierande schema med både vardagar och helger
Friskvårdsbidrag 200 kr/månad vid 50 % anställning
Start: enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare BRA Service Sverige AB
(org.nr 559255-2029)
Prinsgatan 27 (visa karta
)
641 36 KATRINEHOLM Arbetsplats
Prinshöjden Hotel Jobbnummer
9481519