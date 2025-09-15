heltidskock

Asteray AB / Kockjobb / Falkenberg
2025-09-15


Vi söker en heltidskock till vår lunchbuffé!
Vi är en populär lunchrestaurang som serverar en varierad buffé med fokus på fräsch, vällagad och näringsrik mat. Nu söker vi en engagerad och erfaren kock på heltid som vill bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2025-09-15

Dina arbetsuppgifter
Tillagning av dagens lunchrätter och buffé
Menyplanering tillsammans med teamet
Förberedelse, upplägg och påfyllning av buffén
Säkerställa god kvalitet, smak och presentation
Hålla köket rent och arbeta enligt hygien- och säkerhetsregler
Vi söker dig som:
Har utbildning eller erfarenhet som kock
Trivs i ett högt tempo och kan arbeta självständigt
Är kreativ, noggrann och har passion för god mat
Har god samarbetsförmåga och är flexibel
Vi erbjuder:
Heltidstjänst, måndag-fredag (dagtid)
En trivsam arbetsmiljö med trevliga kollegor
Möjlighet att påverka menyer och utvecklas i rollen
Restaurangen ligger centralt med goda kommunikationer.
Tillträde enligt överenskommelse.
Ansök nu!
Skicka ditt CV och personliga brev till [kontaktmail] senast [datum].

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Mail, post eller telefonsamtal
E-post: aliali2800@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock 100%".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Asteray AB (org.nr 559097-7301), http://www.rustik.se
Hotellgatan 3 (visa karta)
311 31  FALKENBERG

Jobbnummer
9509931

