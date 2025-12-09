Helpdesk Batman Och Vvis
Beskrivning av objekten
BATMAN
BATMAN är ett bro- och tunnelhanteringssystem som Trafikveket och ett antal andra intressenter använder för att planera underhåll för sina bestånd. BATMAN har ca 100 000 konstruktioner och ca 2500 användare. I uppdraget ingår att vara ett adminstrativt stöd för BATMAN helpdesk. Där ingår bland annat hantering av behörighetsansökningar samt att utföra enklare uppgifter och svara på frågor från användare.
VViS
Trafikverkets Vägväderinformationssystem (VViS) är en verksamhet för mätning, insamling och presentation av väder och väglag för underhåll och trafikledning av väg. Trafikverket ansvarar för etablering, drift och förvaltning av VViS-mätstationer. Drift, underhåll och reinvestering av de fysiska mätstationerna leds av utsedda projektledare, och utförs med hjälp av kontrakterade entreprenörer (servicetekniker), med ansvar för var sitt geografiska område. VViS-förvaltningen ställer krav på serviceorganisationen för att garantera mätvärdeskvalitet och hög driftsäkerhet. För tekniker utgör VViS support first line support, och hjälper till med felsökning i system, felanmälan och materialbeställngar.
Om UppdragetSupporten ska vara tillgänglig för att ta emot inkommande samtal helgfria vardagar 0800- 1200, 1300-1700, året runt. Under perioden 15 augusti till 15 oktober förväntas betdydligt större antal samtal per dag, och förmågan skall anpassas efter det.
Uppdraget kommer bland annat dagligt arbete som:
Lösa enklare ärenden utifrån checklistor.
Utföra dagliga rutiner
Utföra enklare uppgifter som prioriteras av BATMANs förvaltare
Hantera larm och felanmälningar, besluta om samt utföra åtgärder utifrån strategier och instruktioner från VViS förvaltningen.
Stödja servicetekniker i samband med avhjälpande och förebyggande underhåll samt reinvesteringar (kommer att bli i mindre omfattning). Servicetekniker har genomgått utbildningar och skall i grunden vara självgående och lösa uppgifter på egenhand.
Ta emot beställningar, via telefon eller vvissupport@trafikverket.se
, av material från servicetekniker.
Beställa frakt/transport på av Trafikverkets upphandlande avtal och med leveranstider enligt instruktioner och strategier fastställda av VViS förvaltningen
Uppdraget innebär dagligt arbete i följande system:
GUS MAXIMO
NM10
VViS-Presentation
Tjäldjupskartan
Bosch Configuration Manager
Kompetenser
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial teknisk utbildning om minst två år eller motsvarande yrkeserfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av tekniska stöd- och förvaltningssystem
Goda kunskaper både skriftligt och muntligt i svenska och engelska
Goda kunskaper i MS Word och MS Excel
Uppdragsinfo:
Uppdragsperiod: 1/3-2026 till 06/30-2028 med option 1+1+1 år.
Plats: Borlänge
Omfattning: 100%
