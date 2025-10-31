Helgpersonal till hemtjänsten - Åkersberga
2025-10-31
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
Vill du göra verklig skillnad i människors liv - på helgerna?
Aleo Care i Österåker söker dig med erfarenhet av omsorgsarbete som vill ha ett meningsfullt och omväxlande extrajobb inom hemtjänst. Vi söker engagerade medarbetare som trivs med att arbeta självständigt och som vill bidra till trygghet och livskvalitet för våra kunder. Hos oss blir du en viktig del av ett nära och stöttande team där respekt, delaktighet och gott bemötande står i fokus.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Du arbetar med att ge kunder den hjälp de har rätt till enligt biståndsbeslut och individuella genomförandeplaner. Exempel på arbetsuppgifter:
Personlig hygien - hjälp med dusch, toalettbesök och annan personlig omvårdnad.
Måltidsstöd - hjälp med tillagning, servering och matning vid behov.
Tillsyn och sällskap - skapa trygghet och bidra till kundens sociala sammanhang.
På- och avklädning - praktiskt stöd vid klädbyte.
Stöd i hemmet - exempelvis tvätt och andra vardagssysslor.
Trygghetslarm - snabbt bemöta akuta behov hos kunder som larmat. Vi arbetar på uppdrag av Österåkers kommun och ansvarar för både sedvanliga hemtjänstuppgifter och hantering av trygghetslarm mellan kl. 07.00 och 22.30. Det innebär ett omväxlande uppdrag med både planerade och mer akuta insatser.
Vem är du?
För att passa hos oss ser vi att du har följande egenskaper och kvalifikationer:
Undersköterskeutbildning - du är utbildad och erfaren inom ditt område. (Meriterande)
Flytande i svenska - du behärskar svenska både i tal och skrift och kan dokumentera professionellt.
B-körkort - du är en trygg bilförare och van vid att orientera dig i trafiken. (Krav)
Stresstålig och ansvarstagande - du hanterar pressade situationer med lugn och beslutsamhet.
Självständig - du trivs med att arbeta självständigt men är också en lagspelare när det behövs.
Empatisk och lyhörd - du har en genuin vilja att hjälpa och förstår att varje kund har sina egna behov och önskemål.
Kommunikativ - du har lätt för att kommunicera och samarbeta med både kunder och kollegor.
Flexibel och lösningsorienterad - du är van vid att arbeta i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Noggrann och ansvarsfull - du har ett högt kvalitetsmedvetande och tar ansvar för ditt arbete.
Digitalt van - du har erfarenhet av att arbeta med mobiltelefon och dokumentation i digitala system.
Arbetstider och anställningsformer
Tjänstgöring: lördag - söndag. För denna tjänst erbjuder vi en timanställning. Arbetstid: 07.00 - 15.00. Arbetsplats: Du utgår från vårt kontor i Österåker, och vi tror att du bor i närheten för att underlätta din pendling.
Vi tar ej emot ansökningar per mejl.Publiceringsdatum2025-10-31Om företaget
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat.
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena Hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekomenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Ersättning
