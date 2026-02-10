Helgpersonal inom hemtjänst
2026-02-10
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.
Hemtjänsten i Töcksfors söker undersköterska/vårdbiträde för helgarbete.
Möjligheten att jobba extra arbetspass under vardagar finns.
Ett perfekt jobb att ha under studietiden, för att dryga ut föräldradagar eller som en liten extrainkomst till pensionen. Tjänsten innebär arbete varannan helg.
Att arbeta inom hemtjänst innebär att man hjälper en annan människa att kunna bo kvar i sitt hem, trots att personen själv inte kan sköta alla sysslor eller ta hand om sig själv på önskat vis. Vad personen man besöker behöver ha hjälp med är väldigt individuellt och kan innebära allt från ett kort besök för att se att allt är bra, till hjälp med allt som krävs för att komma upp på morgonen, i säng på kvällen och allt däremellan.
Vi hjälper även våra sjuksköterskor och fysioterapeuter med vissa sysslor som de delegerar till oss. Det kan innebära att ge mediciner eller genomföra ett träningsprogram.
I arbetet ingår bilkörning, så ett giltigt B-körkort är ett krav. Du måste även klara av att köra fordonet i mörker samt vid dåliga väderförhållanden. Kvalifikationer
• Giltigt B-körkort.
• Utbildad undersköterska eller erfarenhet som vårdbiträde.
• God datavana krävs då arbetsuppgifterna inom yrkets ansvarsområde kräver dator och mobiltelefon.
• Mötet med olika människor och kravet på att dokumentera gör att du måste behärska svenska språket och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift.
• Arbetet kräver flexibilitet, servicekänsla och ansvarstagande.
• Du måste kunna jobba både självständigt och tillsammans med andra.
• Personlig lämplighet och gott bemötande är en förutsättning.
• Flerspråkighet är meriterande.
• Bank-ID för inloggning i verksamhetssystemet.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas.
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
