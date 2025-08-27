Helgextra - Säljare
2025-08-27
Vill du arbeta med SOVA, Sveriges största detaljhandelskedja inom sängar och Tempur Sealy, världens största tillverkare av madrasser, i en organisation med en stark värdegrund och möjlighet till utveckling så skall du söka denna tjänst!
Som medarbetare på SOVA är du en oerhört viktig del i vår verksamhet och vi lägger därför ner stora resurser på både personlig och yrkesmässig utveckling. Du kommer på SOVA inte bara att lära dig om sömn, sängar och försäljning utan även om att jobba i ett lag och utveckla dina personliga egenskaper.
Som säljare på SOVA ansvarar du för en individuell budget, orderhantering och förhandling med kunder. Detta ställer vissa krav på din förmåga att hantera siffror och affärssystem. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med försäljning och att bygga kundrelationer (från skapande till uppföljning) så är det positivt - men med rätt inställning kan du visa att du är rätt person för SOVA även utan erfarenhet av just dessa arbetsuppgifter.
Just nu söker vi en helgextra med möjlighet för fler timmar under sommarperioden och andra säsonger under året. Tjänsten avser först och främst helger men vi ser även att man kan arbeta extra under sommarperioden. Detta är en alldeles utmärkt möjlighet för någon som studerar och vill ha ett jobb vid sidan om där du får jobba i en trivsam och utvecklande miljö samt ha möjlighet att påverka din egen lön både genom ett bra provisionssystem samt andra aktiviteter.
Du kan även få arbeta i olika SOVA-butiker. Vi försöker dock alltid att minimera mängden olika butiker du är på, för både din och butikernas skull.
