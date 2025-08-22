Hej Mekaniktekniker!
Vill du ha ett varierat jobb där du både får vara inomhus och utomhus tillsammans med ett riktigt härligt gäng kollegor, som alltid ställer upp för varandra.
Då ska du komma till oss.
Inom affärsområde energi produceras fjärrvärme, fjärrkyla och fordonsgas. Vi levererar till både invånare och verksamheter runt om i Eskilstuna. På avdelningen underhåll ansvarar vi för både förebyggande och avhjälpande underhåll på våra produktionsanläggningar och nu söker vi en ny vardagshjälte!Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Hos oss sker större del av arbetet i par och likaså gäller för den här rollen. En av våra nuvarande mekaniktekniker kommer att introducera dig i arbetsuppgifterna och därefter arbetar ni tillsammans. Eftersom våra kunder behöver våra tjänster dygnet runt året om, ingår det beredskap i tjänsten.
Du kommer att:
- Jobba med underhåll av pannor med kringutrustning så som fläktar, transportörer och pumpar.
- Vara med i olika nybyggnads och investeringsprojekt.
- Utföra mindre svetsjobb.
Utbildning och tidigare erfarenhet
Vi vill rekrytera dig som är positiv, hittar lösningar och är tekniskt intresserad. Du har en känsla för service och bidrar med ett bra arbetsklimat.
Du har:
- Jobbat som mekaniker inom kraftvärmebranschen eller inom tyngre industrin.
- Behörighet att köra sax och bomlift, hjullastare eller truck är positivt.
Välkommen till oss!
Har du några frågor om tjänsten eller bara är nyfiken och vill veta mer? Tveka inte att höra av dig till avdelningschef Daniel Albertsson, via mejl mailto:Daniel.Albertsson@esem.se
eller via telefon 016-10 68 85.
68 85.
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden.
Hos oss börjar du alltid med 6 månaders provanställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
