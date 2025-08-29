Hej El och Automationsingenjör!
2025-08-29
Vi söker dig som har ett öga för teknik, utveckling och optimering.
Hos oss blir du en nyckelspelare i arbetet med styrsystem, elinstallationer och processövervakning för vår fjärrvärmeanläggning.
Vår avdelning El & Teknik jobbar med el, styr och reglerarbeten på våra olika anläggningar. Vi är också med och bidrar till framtidens drift, underhåll och investeringar. Eftersom våra kommuner växer ökar också vår investeringstakt, och därför behöver vi dig!
I den här rollen får du vara den som programmerar och bygger upp styrsystem, utför felsökningar, kalibrera instrument och optimerar våra anläggningar. Du är med i allt från underhåll, projekt, förstudier, kalkyler och upphandlingar. Hos oss får du ta ansvar, planera och driva utveckling framåt. Här får du möjlighet att växa, bidra och vara en del av ett framåtblickande team. Du kommer dagligen att samarbeta med dina närmsta kollegor, men även med andra avdelningar internt.
"Hos oss får du arbetsuppgifter med stor variation och nya spännande utmaningar. Dessutom får du göra det tillsammans med en härlig mix av kollegor"-säger Jimmy Lundgren, avdelningschef
Om du blir en i vårt team ser vi det som en självklarhet att du är med och utvecklas tillsammans med oss. Du är med och bidrar till både vår avdelning och till företaget i stort. Vi är beroende av att våra anläggningar fungerar dygnet runt och året om, därför ingår det beredskap i den här tjänsten.
Utbildning och tidigare erfarenhet
Din förmåga att samarbeta, kommunicera och att omvandla behov till lösningar är det vi letar efter. Vi tror att du är analytisk och har en känsla för att jobba strukturerat.
Du har:
- En eftergymnasial utbildning från till exempel YH, högskola eller universitet inom el och automation. Alternativt erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
- Gärna flerårig erfarenhet av styrsystem och processkännedom inom elkraft, styr och regler och elinstallationer från industrisidan.
- B-körkort.
Vi ser fram emot din ansökan!
Har du några frågor om tjänsten eller bara är nyfiken och vill veta mer? Tveka inte att höra av dig till avdelningschef Jimmy Lundgren mailto:Jimmy.Lundgren@esem.se
62 70.
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden.
Hos oss börjar du alltid med 6 månaders provanställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
