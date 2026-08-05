Hej Återvinningsarbetare!
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag / Renhållningsjobb / Strängnäs Visa alla renhållningsjobb i Strängnäs
2026-08-05
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Eskilstuna och Strängnäs återvinningscentraler har de senaste femton åren vuxit rejält. Från att bara vara en plats för avlämning till en viktig del av omställningen mot en cirkulär framtid. Hit kommer privatpersoner och företag för att lämna grovavfall, men också för att ge saker nytt liv.
Nu söker vi dig som vill vara med och driva den utvecklingen framåt. Du som vill vara en kugge i maskineriet bakom två kommuner som inte nöjer sig, utan siktar på att vara miljöförebilder i Sverige. För den här rollen gäller placering på Läggesta ÅVC med fast schema tisdag-lördag och kvällsjobb tisdag-torsdag. Det kan bli aktuellt att både tider och placering inom Strängnäs kan ändras i framtiden. Låter det som ett upplägg som du skulle trivas med då kan det här vara en tjänst för dig!Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Du är ansiktet utåt och den som våra besökare möter och känner förtroende för. När någon står och tvekar, är det du som kliver fram och gör det enkelt där du guidar och skapar trygghet. Du kombinerar service i toppklass med skarp känsla för sortering. Ena stunden hjälper du en besökare att göra rätt, nästa stund jobbar du tillsammans med teamet för att få flödet att rulla, där rätt sak hamnar på rätt plats.
Du kör hjullastare och flyttar containrar.
Du ger stöd, service och råd till besökare.
Du hanterar farligt avfall som till exempel kemikalier och batterier.
Du gör inte bara jobbet du är med och höjer nivån för både kollegor och besökare. Vi ligger i framkant inom miljöarbetet och det märks i vardagen.
"Hos oss finns det stora möjligheter att utvecklas för att på bästa sätt kunna bidra i vårt arbete. På så sätt kan vi fortsätta att leverera en del av en bekymmersfri vardag till våra kunder." säger Peter Keller, chef kund och affär
Utbildning och tidigare erfarenhet
Vi letar efter dig som vill kliva in i en roll där det verkligen händer saker under en arbetsdag. Du gillar rörelse, att möta människor och får vara med att se till att det som lämnas in faktiskt får nytt liv. Det här är en roll där du får kombinera samhällsnytta, service och praktiskt arbete. Du är noggrann, säkerhetsmedveten och fingertoppskänsla för service. Du har:
Avslutad gymnasieutbildning och B-körkort.
God fysik och trivs i ett arbete där kroppen får jobba
Erfarenhet av arbete med farligt avfall eller ADR och förarbevis för hjullastare och truckkort är meriterande men inget vi kräver.
Har du några frågor om tjänsten eller bara är nyfiken och vill veta mer? Tveka inte att höra av dig till Pontus Hulldin, gruppchef ÅVC via telefon 016-10 64 46 eller via mejl pontus.hulldin@esem.se
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden.
Hos oss börjar du alltid med 6 månaders provanställning när tjänsten gäller en tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag
(org.nr 556935-7501), https://www.esem.se/
Kungsgatan 86 (visa karta
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631 86 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Kontakt
Pontus Hulldin 016-106446 Jobbnummer
10023283