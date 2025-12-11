Head of Service till fastighet i Sundbyberg!
2025-12-11
Om tjänsten Som ansvarig receptionist och Head of Service erbjuder vi dig en möjlighet till ett socialt, självständigt och utvecklande arbete. Du är anställd hos oss på Middlepoint och arbetar i vår kunds fina fastighet i centrala Sundbyberg. Du har som Head of Service det övergripande ansvaret för såväl leverans och utveckling av servicen i en miljö där hyres- och konferensgäster förväntar sig serviceupplevelser på hög nivå. Du säkerställer smidiga och minnesvärda möten och är fastighetens främsta ambassadör. I rollen har du också administrativt ansvar och arbetsleder din kollega.
Du jobbar i ett team om två personer och i dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Ansvar för receptionen
Ansvar för bokning, genomförande och administration av mötesrum och konferenser
Kontakt med leverantörer
Telefon och mail
Posthantering och bud
Beställningar och bokningar
Ekonomiredovisning och fakturahantering
Ansvar och administration av rutiner, dokumentation, avtal och rapportering
Vem är du?
Vi tror att du är en stark serviceprofil med några års erfarenhet. Du har ett öga för vad som behöver göras och tar dig an dina arbetsuppgifter med entusiasm. Vi ser gärna att du är energisk, positiv och trivs med att jobba i team. Du har förmågan att inspirera och motivera andra att leverera service utöver det vanliga och ställer höga krav på kvalité och proaktivitet.
Talar flytande svenska och engelska
Erfarenhet av Office-paketet
Meriterande om du har arbetat i systemet BRP tidigare
Anställningen: Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning Sysselsättningsgrad: 100% Start: Januari 2026 Arbetstider: måndag-fredag mellan 07:00-17:00 (viss flexibilitet)
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
Lisa Jackson lisa.jackson@middlepoint.se
9639474