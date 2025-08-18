Head of HR, Eleiko Group
Eleiko bygger styrka - inte bara i gymmet, utan i hela organisationen. Lyft HR-arbetet till nya höjder som Head of HR på Eleiko!
Eleiko har under många år haft en stabil tillväxt och är nu redo att ta ännu ett stort kliv mot målet att bli "The number one strength company". Eleiko utvecklar världens bästa styrketräningsutrustning.
Nu söker vi en Head of HR till Eleiko som vill leda, utveckla och forma en modern HR-funktion i ett företag med stark tillväxt och internationell expansion. Det här är din chans att kombinera strategiskt arbete med operativt ledarskap, och skapa de strukturer, processer och förutsättningar som gör att både människor och verksamhet kan växa och prestera på topp.
Om rollen Som Head of HR ansvarar du för att driva och utveckla hela HR-funktionen i takt med att Eleiko växer och organisationen blir allt mer global och komplex. Du leder ett dedikerat HR-team bestående av två medarbetare, och bygger effektiva arbetssätt, processer och system som gör skillnad på riktigt. Du jobbar nära ledningen och bidrar till strategiska beslut, samtidigt som du är ett viktigt stöd för chefer och team i vardagen. Rollen är både bred och djup - här varvas HR-strategi och kulturarbete med praktiska initiativ som driver utveckling framåt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: - Leda och coacha HR-teamet, driva utveckling och skapa effektiva processer. - Utforma och implementera HR-strategin som stöttar företagets tillväxt, kultur och globala expansion. - Ge både strategiskt och operativt stöd i ledarskaps-, arbetsmiljö- och personalfrågor. - Driva rekrytering, onboarding, kompetensutveckling och talent management. - Säkerställa och följa upp HR-årscykeln och nyckeltal för att skapa en datadriven, affärsnära HR-funktion. Vi tror att du har: - Högskoleutbildning inom personalvetenskap eller liknande. - Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete i internationell miljö. - Erfarenhet av både tjänstemän och kollektivanställda. - Dokumenterad erfarenhet av både strategiskt och operativt HR-arbete. - Vana att bygga strukturer, processer och system inom HR. - Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Extra plus om du har erfarenhet av: intern kommunikation, kulturutveckling, arbetsmiljöarbete, facklig samverkan och förändringsprojekt inom HR.
Vem är du? Du är en ledare som får saker att hända. Affärsmässig och resultatinriktad, men alltid med människan i fokus. Du bygger förtroende genom relationer och har en kommunikativ och engagerande stil som stärker både team och kultur. Med en datadriven approach skapar du tydliga processer och trivs i en miljö där det händer mycket och där idéer snabbt omsätts i handling.
Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Halmstad och du rapporterar till CFO.
Eleiko erbjuder Här får du skapa din egen plattform. Rollen är ny och du kan sätta din prägel från dag ett. Eleiko erbjuder korta beslutsvägar, en kultur där de stöttar varandra och en internationell miljö där din kompetens får fullt spelrum. På huvudkontoret har du fri tillgång till ett sportcenter i världsklass!
Personalen på Eleiko jobbar dagligen med att omsätta bolagets grundvärderingar Pursue Outstanding Perfomance, Keep Learning och Act with Kindness på ett sätt som skapar både ökat kundvärde och en miljö där personalen kan prestera, utvecklas och trivas. Detta sammanfattas i bolagets motto "Set your bar high, be kind, and do more of what makes you strongare."
Ansökan Eleiko samarbetar med We SeeQ i denna tillsättning. Ansök genom att besvara frågorna nedan och ladda upp din profil. För frågor och information om tjänsten, vänligen kontakta: Lena Wadenby på 0702-943550 el lena.wadenby@weseeq.se
Mats Törn på 0722-163755 el mats.torn@weseeq.se
Välkommen med din ansökan!
Om Eleiko Eleikos 60-åriga historia är fylld av djärva idéer och ambitiösa mål. Rotad i en passion för styrka tog vi ett vågat språng från att göra våffeljärn till att skapa enligt många världens bästa skivstång och har bidragit till att forma dagens tyngdlyftning och styrkelyft. Med fokus på innovation och kvalité arbetar Eleiko ständigt för att göra människor starkare så att de presterar bättre - i sin idrott och i livet. Våra produkter har levererats till mer än 180 länder och ses ofta vid världens största mästerskap och vi är en ledande utrustningsleverantören och utbildaren för träning inom styrka. Eleiko har idag över 200 anställda. Ersättning
