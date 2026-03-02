Head of Growth E-Commerce till Länna Möbler
2026-03-02
Head of Growth & E-commerce
Vill du spela en ledande roll i att vidareutveckla och accelerera tillväxten hos marknadsledaren inom premiumsegmentet för skandinavisk design? Är du en digital native med gedigen erfarenhet av datadriven marknadsföring, digital annonsering och e-handel? Då är det här rollen för dig.
Om Bolaget
Länna Möbler grundades 1973 och är idag en ledande aktör inom skandinavisk design i premiumsegmentet. Med sin flagship store i Länna, söder om Stockholm, har bolaget blivit en destination för designintresserade från hela landet.
Länna Möbler ingår i Nordiska Galleriet Group, som även är moderbolag till Nordiska Galleriet, YLLW och Dusty Deco. Koncernen omsätter över en miljard kronor och har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och övriga delar av EU.
Bolaget kombinerar ett starkt designarv med ett tydligt kommersiellt fokus och befinner sig i en expansiv fas där digital tillväxt är en central del av strategin.
Om tjänsten som Head of Growth & E-commerce
Som Head of Growth & E-commerce har du det övergripande ansvaret för att vidareutveckla och accelerera bolagets digitala tillväxt och e-handelsaffär. Du äger den kommersiella performance-agendan och säkerställer att marknadsinvesteringar, prissättning, konvertering och kundresa optimeras med fokus på lönsamhet, inte enbart tillväxt.
Rollen innefattar ansvar för paid marketing, CRM och marketing automation, prissättningsstrategi, konverteringsoptimering samt analys och rapportering. Du driver skalbara och effektiva processer och säkerställer att system, data och verktyg stödjer affären.
Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD. Rollen innebär nära samarbete med interna team, specialister och externa partners.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Äga och optimera performance marketing med ansvar för budgetallokering per kanal, land och produkt baserat på Net Revenue och marginal
• Driva och utveckla CRM, kundsegmentering och marketing automation för ökad kundlivstidsvärde
• Optimera e-handelns kundresa genom konverteringsoptimering, AOV-förbättring, upsell och cross-sell
• Ansvara för pricing-strategi och säkerställa marknadsanpassad och lönsam prissättning per land
• Bygga dashboards, analysera performance och driva månadsrapportering med konkreta growth initiatives
• Identifiera och implementera automation, AI- och no-code-lösningar som skapar skalbarhet och effektivitet
Om dig
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av datadriven marknadsföring, digital annonsering och e-handel, gärna i en tillväxtorienterad och kommersiellt driven organisation. Du har arbetat med performance marketing, CRM och marketing automation samt har god förståelse för konverteringsoptimering och digital kundresa.
Du är van att arbeta med nyckeltal som CAC, ROI, marginaleffekt och konverteringsgrad - och ser helheten bortom ROAS. Vidare har du erfarenhet av budgetansvar, prissättning och analysarbete samt är trygg i att arbeta med dashboards och beslutsunderlag. Du talar och skriver svenska och engelska flytande.
Som person är du analytisk, affärsdriven och handlingskraftig. Du har ett starkt resultatfokus och trivs i en roll där du får kombinera strategi med operativt genomförande. Du är strukturerad, nyfiken på ny teknik och drivs av att hitta smartare, mer skalbara arbetssätt.
Viktigt för tjänsten är:
• Gedigen erfarenhet av performance marketing och e-handel
• Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet mot lönsamhet
• Erfarenhet av CRM, marketing automation och kundsegmentering
• God förståelse för prissättning, marginal och kommersiell styrning
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Här erbjuds du en strategiskt viktig roll i ett av Skandinaviens starkaste designbolag. Du blir en del av ledningsgruppen och får stort mandat att påverka den digitala affären och bolagets framtida tillväxtresa.
Du får arbeta i en miljö där design, affärsmässighet och innovation möts - med tydligt fokus på att skapa långsiktig och lönsam tillväxt.
Start: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid
Placering: Länna, söder om Stockholm
