Head of Finance - Astareal
2025-10-29
Är du en erfaren och affärsdriven ledare som vill arbeta både strategiskt och operativt i ett mindre, snabbt växande, företag? Har du flera års erfarenhet av fullt ekonomifunktionsansvar inom en verksamhet med egen produktutveckling och produktion? Vill du arbeta i ett företag som är vetenskapsbaserat och världsledande inom sin nisch? Brinner du möjligen, som vi, för hälsa, välmående och hållbarhet?
Om rollen
Rollen innebär ett helhetsansvar för ekonomifunktionen och du rapporterar till VD. Du har personalansvar för en ekonomiassistent och företräder även Supply Chain och HR i ledningsgruppen. Det här är en roll för dig som trivs med bredd, variation, inflytande och som vill arbeta nära både siffror och människor.
AstaReal AB
AstaReal är en internationell aktör inom kosttillskott och kosmetik, med huvudkontor och produktion i Stockholm, dotterbolag i Kina och systerbolag i USA. AstaReal är världsledande inom utveckling, produktion och försäljning av naturligt och högkvalitativt Astaxanthin. Astaxanthin är en ren antioxidant med en rad hälsofördelar, som gör det till en mycket efterfrågad ingrediens i, bland annat, kosttillskott. AstaReal har B2B-kunder runt om hela världen men växer även starkt med egna konsumentprodukter. Besök oss gärna på www.astareal.se
Huvudsakliga ansvarsområden
Affärsutveckling, tillväxtstrategier och lönsamhetsförbättringar
Ekonomistyrning inom produktion
Löpande redovisning och bokslutsarbete i samarbete med extern partner
Budgetering, prognoser, kassaflödesplanering och uppföljning av finansiella mål
Skapa beslutsunderlag genom finansiell analys
Kontinuerlig utveckling av ekonomiprocesser och interna rutiner
Ett nära samarbete med VD, revisorer och andra intressenter
Företräda HR och Supply Chain i ledningsgrupp
Vem är du?
Ju mindre organisation desto viktigare blir matchningen mellan företagskultur och personlighet/inställning hos medarbetare. Vi söker dig som är en självständig och erfaren ledare med förmåga att växla mellan strategisk överblick och operativ detalj. Du är möjlighetsorienterad och har en stark vilja att leda, påverka och utveckla. Du är också en god kommunikatör med förmåga att sätta tydliga mål, följa upp dem, och skapa engagemang och struktur i teamet. Du är trygg i dialog med såväl produktionspersonal som ledning och styrelse.
Kvalifikationer och erfarenheter
Minst 10 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
3 - 5 år som ytterst ansvarig för en ekonomifunktion i ledningsgrupp
Erfarenhet från ledande position inom företag med egen tillverkning
Erfarenhet från mindre, växande organisationer med stor spännvidd och djup i mandat och ansvarsområden
Erfarenhet från internationell verksamhet
Tidigare ansvar för HR och/eller Supply Chain är meriterande
Vidare ser vi;
Civilekonomexamen med inriktning mot redovisning, finansiering eller organisation/ledarskap
Avancerad användare av affärssystem, BI-verktyg och kalkylprogram
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Möjlighet att arbeta på plats i Nacka och Gustavsberg
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande, globalt företag med egen tillverkning, stabil ekonomi och höga ambitioner
Möjlighet att påverka hela verksamheten - från ekonomistyrning till arbetsmiljö
En roll med stort ansvar, högt förtroende och nära samarbete med VD
En engagerad organisation med stark kultur, korta beslutsvägar och högt i tak
En plats som ledamot i företagets styrelse
Din ansökan
Academic Search International är ett av Skandinaviens mest meriterade företag inom chefs-, och specialistrekrytering. Vi erbjuder även konsultlösningar (Interim). Vår idé är att förena de mest lämpade personerna med de tuffaste utmaningarna på några av de mest intressande företagen i Sverige.
