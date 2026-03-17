Head of Development
Om tjänsten
Vill du vara med och forma framtidens digitala lösningar i en organisation där hållbarhet, innovation och teknik går hand i hand? Vi söker en Head of Development som är med och leder och utvecklar vår engineeringfunktion inom Digital & Tech på Södra. I rollen kombinerar du ledarskap med teknisk utveckling, bygger starka team och skapar förutsättningar för moderna digitala lösningar som verkligen gör skillnad.
Det här får du jobba med på Södra
I rollen leder du och utvecklar vår engineeringförmåga samtidigt som du skapar rätt förutsättningar för teamen att leverera moderna digitala lösningar. Du har ett helhetsansvar för att utveckla arbetssätt, säkerställa rätt kompetens och driva initiativ som stärker vår tekniska miljö.
Du kommer bland annat att:
Leda, coacha och utveckla medarbetare samt bygga starka och högpresterande team
Säkerställa rätt resurser och kompetenser för initiativ och projekt inom Digital & Tech
Ansvara för utveckling, drift och förvaltning av våra digitala lösningar
Driva strategiska initiativ kopplade till modernisering, automation och kostnadseffektivitet
Rollen innebär ett nära samarbete med andra delar av organisationen. Du arbetar tätt tillsammans med övriga ledare inom Digital & Tech - såsom arkitekter, Data & Analytics och Governance & Transformation - samt med verksamheten i Södra för att förstå behov och skapa rätt digitala lösningar. I uppdraget ingår också dialog och samarbete med externa partners och leverantörer.
Tjänsten är placerad i Växjö och är en tillsvidaretjänst på heltid.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en trygg ledare med teknisk förståelse och som trivs i en roll där du kombinerar strategiskt tänkande med operativt genomförande. Du har erfarenhet av att leda team och skapa engagemang, samtidigt som du har förmågan att driva utveckling och förändring i en teknisk organisation.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har akademisk utbildning inom datateknik, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av ledande roller inom mjukvaruutveckling, data engineering eller plattformsutveckling i en modern teknisk miljö
Van att arbeta nära affärssidan i en produktorienterad organisation
Har erfarenhet av att leda team, gärna i distribuerade eller distansbaserade miljöer
Vi tror också att du är kommunikativ, pedagogisk och har lätt för att samarbeta med olika intressenter. Du har en god förståelse för arkitektur, integrationer, systemutveckling och digital produktutveckling, samt erfarenhet av DevOps och CI/CD.
Du behärskar svenska och engelska väl och kan skapa förtroende både hos tekniska specialister och verksamhetsnära roller.
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta ansvarig rekryterare på kristina.tingdahl@sodra.com
.
Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Kontakta rekryterande chef Daniel Fjällholm, daniel.fjallholm@sodra.com
eller +46722286806.
Fackliga frågor hänvisas till:
Unionen - Teddy Hedlund, teddy.hedlund@sodra.com
Saco - Erik Karlsson, erik.c.karlsson@sodra.com
Ledarna - Robert Andersson, robert.andersson@sodra.com
Skicka din ansökan via länken senast den 31 mars.
Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer i denna tillsättning.
Bakgrundskontroll kan komma tillämpas.
Var med och bygg ett hållbart samhälle
Södra är ett av landets största skogsindustribolag och ägs gemensamt av fler än 50 000 familjeskogsbruk i södra Sverige. Förutom att utveckla skogsbruket strävar vi efter att alltid använda skogsråvaran på det mest effektiva och klimatsmarta sättet. Pappersmassa, trävaror, textilmassa och bioprodukter är bara några exempel. Genom att arbeta tillsammans har vi styrkan, engagemanget och modet som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Det sker med fötterna på marken, med örat mot omvärlden och med blicken framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7381656-1898330".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Skogsägarna ekonomisk fören
, https://karriar.sodra.com
352 46 VÄXJÖ
