Head of Customer Support
2026-03-27
Publiceringsdatum2026-03-27Om företaget
Guldmann grundades 1980 och har sitt huvudkontor i Århus, Danmark. Vi är idag marknadsledande inom utveckling, tillverkning och försäljning av medicintekniska lösningar för säker patientförflyttning - med målet att förbättra vardagen för personer med nedsatt rörlighet och förbättra arbetsmiljön inom sjukvården.
Guldmann Sverige arbetar med försäljning, installation, service och utbildning över hela landet. Genom vårt erbjudande inom Stepless utvecklar vi dessutom innovativa och estetiska tillgänglighetslösningar för byggnader.
Med kvalitet och stort engagemang gör vi varje dag verklig skillnad för människor. Vår framgång bygger på våra värderingar - flexibilitet, ambition, kompetens och trovärdighet - som genomsyrar allt vi gör.
Tjänstebeskrivning
Vill du ha en central roll i en verksamhet där du får kombinera operativt arbete, ledarskap och affärsnära utveckling? Hos Guldmann erbjuds du en unik möjlighet att växa in i en nyckelposition med stort ansvar och utvecklingspotential.
Nu skapar vi en ny roll med helhetsansvar för vårt kundsupport- och planeringsteam. Du leder ett mindre team och har en avgörande roll i att sätta struktur, utveckla arbetssätt och säkerställa en hög kvalitet i vår leverans till kunder.
Som ansvarig för området arbetar du både strategiskt och operativt - med fokus på att utveckla effektiva processer, följa upp resultat och skapa rätt förutsättningar för teamet att nå sina mål. Du ingår i den svenska ledningsgruppen och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling, riktning och kultur samt till att företagets värderingar och vision uppnås.
För att ge dig bästa möjliga start kommer du initialt att arbeta nära verksamheten i en mer operativ roll. Parallellt påbörjas ett successivt övertag av mer strategisk karaktär i form av utvecklingsarbete och affärsnära ansvarsområden. På sikt får du därmed ett bredare ansvar kopplat till uppföljning, analys och interna processer.
Det här är alltså en roll för dig som vill kombinera operativt arbete med ledarskap och verksamhetsutveckling, och som drivs av att skapa struktur, resultat och driva engagemang.
Övergripande arbetsuppgifter:
• Leda och coacha medarbetare samt utveckla teamets arbetssätt
• Kundservice och orderhantering - hantera inkommande kundärenden inklusive tillhörande uppgifter
• Process- och arbetsflödesoptimering - kontinuerligt förbättra interna processer och rutiner för att öka produktivitet, kvalitet och kundnöjdhet
• Rapportering till myndigheter och andra externa aktörer
• Hantera personaladministration och lönehantering
• Säkerställa att affärssystem och kundportaler innehåller korrekta avtalsvillkor, priser och lagervärden/saldon
• Följa upp och analysera KPI:er samt rapportera till ledningen
• Ansvara för introduktion och relevant utbildning av nyanställda.
• Samarbete och representation - initiera och delta i relevanta möten med kunder och leverantörerKvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, service och utveckling - och som trivs i en roll där du får kombinera struktur med ett nära samarbete med både team och verksamhet.
Du har erfarenhet av att leda eller samordna andra och känner dig trygg i att stötta, coacha och motivera ett team. Du trivs med att arbeta både operativt och strategiskt, samt motiveras av att utvecklas i takt med rollen och verksamheten.
För att trivas i rollen tror vi att du är nyfiken, lösningsorienterad och har ett naturligt driv att förbättra och förenkla arbetssätt. Du gillar att skapa ordning och struktur och har ett intresse att förstå helheten - från kundkontakt till uppföljning och resultat.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av att leda, koordinera eller utveckla ett team
• Bakgrund inom kundservice eller kundsupport
• Administrativ förmåga med ett strukturerat arbetssätt
• Förståelse för ekonomirelaterade uppgifter koppla till affärsanalyser och KPI:er
• Grundläggande kunskaper inom lönehantering och kollektivavtal
• Erfarenhet av att arbeta i affärssystem samt Office 365
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Meriterande med erfarenhet av planering/koordinering
Vad erbjuder vi dig?
Hos Guldmann blir du en del av ett marknadsledande bolag där vårt arbete varje dag bidrar till att förbättra människors vardag och skapa mer tid för vård. Du får arbeta i en verksamhet med starka värderingar, hög kompetens och ett tydligt fokus på kvalitet, samarbete och långsiktig utveckling.
Vi erbjuder en roll med stor möjlighet att påverka, växa och utvecklas - i en organisation som värdesätter engagemang, samarbete och en god arbetsmiljö där människor trivs och stannar länge
Vi erbjuder ett generöst förmånspaket och omfattas av kollektivavtal.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa rekryteringskonsult Lina Murro tel 0702420766. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
Fast lön
