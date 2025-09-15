Head of Compliance till Lea Bank
Lea Bank söker en Head of Compliance (HOC).
Som HOC ansvarar du för bankens compliancefunktion och för att all rapportering avseende regelefterlevnad sker korrekt. Rollen innebär att rapportera direkt till styrelsen samt risk- och revisionsutskottet och att delta vid styrelsemöten där compliance-frågor behandlas. Du ansvarar för att övervaka och kontrollera att banken uppfyller sina förpliktelser gentemot interna och externa regelverk och rapporterar utfallet till VD och styrelse. Vidare har du rollen som centralt funktionsansvarig inom AML.
Leveranser i rollen inkluderar bland annat:
Kvartalsrapporter till styrelse och ledning
Bedömningar av bankens risker kopplat till regelefterlevnad
Översikter över regelverksförändringar och praxis
Rapportering av genomförda kontrollaktiviteter och föreslagna åtgärder
Löpande information till styrelse, VD och berörd personal om relevanta regelverk
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig med minst tre års erfarenhet från bank och finans samt med dokumenterad erfarenhet av compliance-relaterade arbetsuppgifter. Du har god kunskap om penningtvättsfrågor och vana att arbeta i en reglerad verksamhet. Rollen kräver integritet, noggrannhet och förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du kommunicerar tydligt och strukturerat med ledning och styrelse.
Om företagetLea bank är en bank med innovativa och användarvänliga lösningar för finansiering, betalning och sparande. Banken erbjuder en heldigital tjänst i syfte att underlätta för kunderna att hantera sina ekonomiska ärenden. Med digitala låneprocesser, enkla och användarvänliga produkter har Lea bank tagit en tydlig position på den nordiska marknaden och har i dagsläget verksamhet på fyra marknader i Norge, Finland, Sverige och Spanien.
Lea Bank erbjuder en arbetsmiljö med korta beslutsvägar och en kultur som präglas av öppenhet, samarbete och engagemang. Här finns möjlighet att påverka och utvecklas i en verksamhet med starkt kundfokus. Banken sitter i ljusa och nyrenoverade lokaler centralt i Göteborg.
Om Amendo Amendo är en av Sveriges ledande aktörer inom rekrytering och konsultuthyrning med en tydlig inriktning mot ekonomi, bank, finans, försäkring, HR och kommunikation. Vi är ett expansivt bolag med kontor i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Luleå med verksamhet i hela Sverige. Följ oss gärna på Linkedin, Instagram, Facebook och TikTok! Amendo är en del av Amendo Group och har arbetat med kompetensförsörjning sedan 2001. Tillsammans med våra systerbolag Lagotto Executive Search & Interim och Amendo Tech utvecklar vi världen med kompetens, idag och i framtiden.
Frågor och kontakt I denna rekrytering samarbetar Lea Bank med Amendo. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta jeanette.bondestam@leabank.se
Då vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, 30 september 2025, är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!
