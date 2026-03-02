Head of Assortment Design Till Länna Möbler
Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-03-02
Head of Assortment & Design
Brinner du för design, form och starka varumärken? Har du ett kommersiellt driv och ett öga som direkt ser vad som är "rätt" för ett premiumvarumärke? Vill du kombinera strategiskt sortimentsansvar med ledningsgruppsarbete? Då kan rollen som Head of Assortment & Design vara nästa steg för dig.
Om Länna Möbler
Länna Möbler grundades 1973 och är idag en ledande aktör inom skandinavisk design i premiumsegmentet. Med sin flagship store i Länna, söder om Stockholm, har bolaget blivit en destination för designintresserade kunder från hela landet.
Länna Möbler ingår i Nordiska Galleriet Group, som även är moderbolag till Nordiska Galleriet, YLLW och Dusty Deco. Koncernen omsätter över en miljard kronor och har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och övriga delar av EU.
Bolaget präglas av ett starkt designfokus, hög affärsmässighet och en ambition att ständigt utveckla sin position inom premiumdesign. Här kombineras passion för formgivning med kommersiell skärpa och ett tydligt kundfokus.
Om tjänsten som Head of Assortment & Design
Som Head of Assortment & Design har du det övergripande ansvaret för val, utveckling och strategisk uppbyggnad av sortimentet i samtliga kanaler - retail och e-handel. Du säkerställer att sortimentet speglar bolagets positionering och varumärkesidé, med tydligt fokus på kund, försäljning och lönsamhet.
Du ansvarar både för vilka varumärken och produkter som ingår i sortimentet och hur dessa presenteras och upplevs i butik och digitala kanaler. Rollen innebär ett nära samarbete med marknad, produktdesign, retail och e-handel. Du är en del av ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Strategiskt bygga, analysera och utveckla sortimentet utifrån positionering, försäljning och lönsamhet
• Kurera sortimentet i samtliga kanaler tillsammans med merchandisers
• Säkerställa att starka varumärken, egna kollektioner och nyheter får rätt plats och presentation
• Bygga och vidareutveckla leverantörsrelationer samt skapa långsiktiga win-win-samarbeten
• Identifiera möjligheter för utveckling av egna produkter och varumärken
Om dig
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet från design- och möbelbranschen, gärna inom premiumsegmentet. Du har god kunskap om både etablerade och nya designvarumärken och en stark förståelse för hur slutkunder väljer och köper möbler och inredning. Du har god affärsförståelse och är bekväm med att arbeta med marginaler, prisnivåer och sortimentsmix. Vidare talar och skriver du svenska och engelska flytande.
Som person är du trygg, affärsdriven och har ett skarpt estetiskt öga för form, färg, material och proportioner. Du har en tydlig känsla för vad som ligger i linje med varumärkets DNA och vågar fatta beslut. Du är strategisk men samtidigt operativ när det krävs, och trivs i en roll med många kontaktytor där samarbete är avgörande för framgång.
Viktigt för tjänsten är:
• Gedigen erfarenhet från design- och möbelbranschen
• Stark kommersiell förståelse och vana att arbeta med lönsamhet och sortimentsstrategi
• Mycket god kännedom om designvarumärken och premiumsegmentet
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet av att arbeta i ledningsgrupp samt tidigare ansvar för egna kollektioner eller produktutveckling..
Här erbjuds du en nyckelroll i ett av Skandinaviens starkaste designbolag. Du blir en del av ledningsgruppen och får stor möjlighet att påverka bolagets framtida position och sortimentsstrategi.
Du får arbeta med några av branschens mest välrenommerade varumärken och formgivare, i en miljö där design, kvalitet och affärsmässighet står i centrum.Publiceringsdatum2026-03-02Övrig information
Start: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid
Placering: Länna, söder om Stockholm
Finner du tjänsten som Head of Assortment & Design hos Länna Möbler intressant? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559088-5884) Arbetsplats
NO GA Commerce AB Kontakt
Alexandra Hultsbo alexandra@needo.se Jobbnummer
9772692