Head of AI Engineering & Data Platform
2025-09-29
Om tjänsten
För att vi på Södra ska kunna fatta snabba, välgrundade beslut och utveckla smarta, hållbara lösningar krävs en stabil och modern dataplattform. Vi tror att vår dataplatform gör det möjligt att samla in, strukturera och tillgängliggöra data på ett säkert och effektivt sätt - så att vi kan bygga avancerade analyser, AI-modeller och andra digitala tjänster som skapar värde i hela verksamheten.
Det här får du jobba med på SödraI rollen som Head of AI Engineering & Data Platform leder du arbetet med att utveckla denna plattform, bygga starka team och skapa förutsättningar för innovation och datadrivet beslutsfattande i en av Sveriges mest hållbarhetsfokuserade industrikoncerner.
Du spelar du en central roll i att stärka Södras förmåga inom avancerad analys och AI. Du är en nyckelperson i vårt Data & Analytics-team och ansvarar för att tillhandahålla den data, de resurser och de verktyg som krävs för att möjliggöra datadrivna beslut och innovativa lösningar. Rollen ingår i Data & Analytics ledningsgrupp och innebär ett nära samarbete med verksamhetens domänexperter, utvecklare och externa partners.
Ditt uppdrag är att leda, utveckla och driva Södras dataplattform samt bygga och leda högpresterande team inom data engineering, software engineering och AI/ML engineering.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med placering i Växjö, Väröbacka, Mönsterås eller Mörrum.
Vem söker vi?Vi söker en ledare som förenar strategiskt tänkande med förmågan att omsätta planer i praktiken. Du har en solid teknisk bakgrund och ett tryggt, coachande ledarskap som inspirerar andra att växa. Du trivs med att bygga team, skapa strukturer och etablera arbetssätt som skalar - och du har lätt för att kommunicera och samarbeta med alla, från utvecklare och verksamhetsexperter till externa partners.
För att lyckas i rollen har du:
• Akademisk examen inom datateknik/systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet.
• Erfarenhet av ledande roller inom data engineering, mjukvaruutveckling och/eller plattformsutveckling - gärna i molnmiljö (Azure/AWS/GCP).
• Erfarenhet av att leda distribuerade team och samarbeta med externa partners.
• Stark förståelse för dataarkitektur, integrationer, pipelines och datahanteringsprocesser.
• Förmåga att väga affärsvärde, risk, säkerhet och kostnad i prioriteringar.
• Utmärkt kommunikativ förmåga på svenska och engelska, och en inkluderande, coachande ledarstil.
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta ansvarig rekryterare på josefin.lindborg@sodra.com
Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Kontakta rekryterande chef Karl Karlsson, Head of Data & Analytics, på 072-206 61 57 eller karl.karlsson@sodra.com
.
Fackliga frågor hänvisas till:
• Erik Karlsson, SACO, erik.c.karlsson@sodra.com
• Teddy Hedlund, Unionen, teddy.hedlund@sodra.com
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den 31/10. Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Ansökningar via mail behandlas EJ.
Bakgrundskontroll kan komma tillämpas.
Var med och bygg ett hållbart samhälleSödra är ett av landets största skogsindustribolag och ägs gemensamt av fler än 50 000 familjeskogsbruk i södra Sverige. Förutom att utveckla skogsbruket strävar vi efter att alltid använda skogsråvaran på det mest effektiva och klimatsmarta sättet. Pappersmassa, trävaror, textilmassa och bioprodukter är bara några exempel. Genom att arbeta tillsammans har vi styrkan, engagemanget och modet som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Det sker med fötterna på marken, med örat mot omvärlden och med blicken framåt. Ersättning
