Head of Accounting
John Henric är ett snabbväxande retail- och e-handelsbolag inom herrmode med en tydlig internationell expansionsagenda. Vi befinner oss i en stark tillväxtfas med etablering på nya marknader och lansering av nya bolag. Nu söker vi en Redovisningschef / Head of Accounting som vill ta ett helhetsansvar för redovisningsfunktionen då vår nuvarande går på föräldraledighet.
Det här är inte en förvaltande roll - det är en möjlighet att vara med och bygga struktur, skala upp och skapa framtidens ekonomifunktion i ett bolag i hög tillväxt.
Det här är en unik möjlighet att kliva in i en affärskritisk roll mitt i en expansiv resa - där du får vara med och forma, påverka och bygga något som kommer prägla din erfarenhet för resten av karriären.
Om rollen
Vi är ett D2C-bolag (direct-to-consumer) där komplexiteten i affären är hög - med stora transaktionsvolymer, flera försäljningskanaler, internationell expansion och avancerade momsflöden. Erfarenhet från retail och framför allt e-handel direkt mot konsument är därför avgörande för att lyckas i rollen. Som Redovisningschef har du det övergripande ansvaret för redovisning, rapportering och regelefterlevnad för koncernen. Du leder ekonomiteamet operativt samtidigt som du driver utveckling av processer, system och arbetssätt.
Du arbetar nära CFO, ledning och andra nyckelfunktioner i organisationen och spelar en central roll i att säkerställa kvalitet, transparens och skalbarhet i våra finansiella flöden.
Ditt ansvar
Äga och leda den löpande redovisningen för koncernens bolag
Säkerställa korrekt hantering av moms, skatt och regelefterlevnad (svenskt och internationellt)
Ansvara för månads-, kvartals- och årsbokslut
Upprätta årsredovisningar och koncernredovisning
Säkerställa kvalitet i rapportering till ledning och styrelse
Driva budget- och prognosarbete tillsammans med CFO
Ansvara för dialog med revisorer, myndigheter och externa partners
Följa upp och analysera KPI:er och affärsdrivare
Leda, coacha och utveckla ekonomiteamet
Identifiera och driva förbättringar inom processer, rutiner och internkontroller
Driva automatisering och effektivisering inom ekonomi (reskontra, bank, rapportering etc.)
Vara delaktig i expansionsprojekt, nya bolag och marknader
Vem är du?
Du är en trygg och affärsdriven redovisningsprofil som trivs i en snabbföränderlig miljö. Du kombinerar ett starkt operativt driv med förmågan att lyfta blicken och bygga struktur för framtiden.
Du är van att ta ansvar, fatta beslut och driva förändring - samtidigt som du är prestigelös och nära teamet i det dagliga arbetet.
Vi tror att du:
Är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad
Har ett starkt ägarskap och hög ansvarskänsla
Trivs i högt tempo och i en tillväxtmiljö
Har ett genuint intresse för affär, retail och e-handel
Är en trygg ledare som får människor att utvecklas och prestera tillsammans
Vågar utmana befintliga arbetssätt och driva förbättring
Erfarenhet från retail - och i synnerhet e-handel/D2C - är ett krav. Du behöver förstå komplexiteten i stora transaktionsvolymer, flöden mellan system samt moms- och skattehantering i en internationell e-handelsmiljö.
Akademisk examen inom ekonomi/redovisning eller motsvarande
Flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete (gärna i ledande roll)
Gedigen erfarenhet från retail, med stark tyngd inom e-handel/D2C
Dokumenterad erfarenhet av att hantera stora transaktionsvolymer och komplexa försäljningsflöden (inkl. moms i flera marknader)
Gedigen kunskap inom lagerredovisning och varuflöden
Erfarenhet av bokslut, årsredovisningar och gärna koncernredovisning
God förståelse för internationell moms och skattehantering
Mycket god systemvana (ERP/BI) och avancerade kunskaper i Excel
Erfarenhet av systemintegrationer mellan affärssystem, lager och ekonomi
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Varför John Henric?
Hos oss får du en nyckelroll i ett bolag där tempot är högt, beslutsvägarna korta och påverkan stor. Du blir en del av en entreprenöriell kultur där vi bygger för framtiden - tillsammans.
Det här är en möjlighet för dig som vill vara med på en tillväxtresa och samtidigt sätta strukturen för hur en modern ekonomifunktion ska fungera i ett internationellt retailbolag.
Plats: Malmö-Hyllie. Vårt huvudkontor ligger i nybyggda "The corner" ett stenkast från Hyllie station
Omfattning: Heltid
Anställning: Föräldravikariat (minst 18 månader)
Låter det som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7519525-1931758".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare John Henric AB
(org.nr 556769-2925), https://career.johnhenric.com
215 35 MALMÖ
