Havslivräddare
2026-01-16
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Huvuduppdrag Samhälle har som syfte att öka invånarnas livskvalitet och möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden. Gemensamt skapar huvuduppdragets verksamheter förutsättningar för god hälsa, en attraktiv, tillgänglig och levande stadsmiljö, landsbygd och natur, en trygg och hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid samt en god infrastruktur.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som livräddare innebär att du vid ett nödläge ska kunna agera och hjälpa en nödställd, att bistå med hjälp vid lättare skador hos badgästerna och larma vid behov. Du ska kunna förflytta dig snabbt mellan tornen med utrustning, vilket ställer höga grav på grundläggande fysik.
Bevakning sker på fyra ställen i Skälderviken och i Vejbystrand under perioden från midsommar till mitten av augusti.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten måste du ha fyllt 18 år vid säsongens start. Du ska också ha Svenska Livräddningssällskapets Havslivräddarutbildning. Har du inte redan utbildningen så förbinder du dig genom din anställning att genomföra utbildningen i Tylösand 6-18/6. I dessa fall står Ängelholms kommun för kurskostnaden. (Se https://sls.memlist.se/category/5
för information om utbildningen).
Som person behöver du vara öppen och ha en god känsla för service och bemötande.
Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande yrken och aktiviteter eller är sjukvårdskunnig.
Rekryteringen görs utifrån en samlad bedömning av flera delar:
• Tidigare erfarenheter av likartade yrken och andra erfarenheter (görs utifrån ansökan)
• Intervjuer
• Fystester (på land och i vatten)
När du fått besked om att du gått vidare efter bedömning av ansökan kommer du att få besked om var och när testerna kommer att genomföras.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
